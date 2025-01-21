Ненадлежащая оборона Харьковской области: полковника Илью Лапина взяли под стражу
Во вторник, 21 января, в Печерском райсуде Киева состоялось слушание. На нем избрали меры пресечения для военных, которых подозревают в ненадлежащей обороне Харьковской области в 2024 году.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Сначала суд рассмотрел вопрос избрания меры пресечения для подозреваемого полковника Ильи Лапина.
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Подозреваемого взяли под стражу
Прокурор ходатайствовал, чтобы заседание было закрытым из-за государственной тайны в материалах. Судья приняла соответствующее решение.
Удовлетворили и ходатайство прокурора о содержании подозреваемого под стражей.
По словам самого Лапина, сейчас он работает волонтером. Его защитник Юрий Кривко сообщил, что будет подавать апелляцию.
Мой подзащитный в зале суда пытался доказать, что он делал все хорошее и хорошее, чтобы спасти жизни людей. Он отвел с определенного боевого участка людей, считая, что надо спасти их жизни. Это было 10 мая 2024 года. Практически это не отступление, а манёвр,
– сказал адвокат.
После началось заседание по мере пресечения комбату Юрию Галушкину. Суд принял решение провести закрытое заседание.