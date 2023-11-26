Вьюга посетила и Болгарию: без света более тысячи населенных пунктов
Источник:BTA
В Болгарии царит погодный хаос – снег замел все, что только можно было вообразить. Там из-за непогоды перекрыты некоторые перевалы и аэропорты, а автомобили застревают прямо на дорогах.
Также сообщается и об отключении света. Ситуация в Болгарии во многом напоминает бурление непогоды в Украине.
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Что известно о погоде в Болгарии
В Болгарии снегопады тоже вызвали немало проблем для граждан – ситуация там остается сложной. Над регионом продолжают идти дожди, местами снежный покров составляет 10 – 25 сантиметров. По словам премьер-министра страны, более тысячи населенных пунктов остались без света.
Много снега выпало в Болгарии: смотрите видео
Также из-за непогоды закрытые для движения транспорта перевал Республики и перевал Шипка – причиной сильный снегопад, снежные заносы и поваленные деревья. Ситуация в самом городе Шипка и расположенном рядом селе Шейново тяжелая. Там застряли несколько автомобилей, включая карету скорой помощи и пожарную бригаду. Перевал Котленский также закрыт из-за снегопада.
Непогода в Болгарии: смотрите видео
Силы и средства подразделений пожарной безопасности и гражданской защиты вовлечены в локализацию и ликвидацию 80 аварий. Для этого привлекли 83 единиц техники и 264 человека личного состава.
Автомобилям тяжело пробраться через снега / BTA
Кроме этого, Болгарии пришлось отменить 6 рейсов в и из аэропорта Варны. Люди не могут вылететь в и из Меммингена, Германия (Wizz Air), в и из Лондона Лутон, Великобритания (Wizz Air), а также в и из Стамбула (Turkish Airlines).
Непогода в Украине
- Самая тяжелая ситуация в Украине в Одесской области – там без тока жители 116 населенных пунктов. Также в Николаевской области без электричества находятся 20 населённых пунктов, в Днепропетровской – 18, в Донецкой – 6
- Также там перекрыли несколько трасс: М-28 Одесса – Южный, М05 Киев – Одесса М-15 и Одесса – Рени. Если говорить о последней, то там опрокинулся грузовик с зерном. На той же дороге у села Броска на подъеме застряли автомобили. В результате этого пробка на дороге стала значительно больше.
- Погодные условия в ближайшее время не улучшатся, поэтому власти Одесской и Кировоградской, а также Киевской областей приняли решение о введении дистанционного обучения в школах. В Одесской ОГА отметили, что в случае продления неблагоприятных условий срок может возрасти.