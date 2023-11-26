Вьюга посетила и Болгарию: без света более тысячи населенных пунктов

В Болгарии царит погодный хаос – снег замел все, что только можно было вообразить. Там из-за непогоды перекрыты некоторые перевалы и аэропорты, а автомобили застревают прямо на дорогах.

Также сообщается и об отключении света. Ситуация в Болгарии во многом напоминает бурление непогоды в Украине.

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Что известно о погоде в Болгарии

В Болгарии снегопады тоже вызвали немало проблем для граждан – ситуация там остается сложной. Над регионом продолжают идти дожди, местами снежный покров составляет 10 – 25 сантиметров. По словам премьер-министра страны, более тысячи населенных пунктов остались без света.

Много снега выпало в Болгарии: смотрите видео

Также из-за непогоды закрытые для движения транспорта перевал Республики и перевал Шипка – причиной сильный снегопад, снежные заносы и поваленные деревья. Ситуация в самом городе Шипка и расположенном рядом селе Шейново тяжелая. Там застряли несколько автомобилей, включая карету скорой помощи и пожарную бригаду. Перевал Котленский также закрыт из-за снегопада.

Непогода в Болгарии: смотрите видео

Силы и средства подразделений пожарной безопасности и гражданской защиты вовлечены в локализацию и ликвидацию 80 аварий. Для этого привлекли 83 единиц техники и 264 человека личного состава.

Автомобилям тяжело пробраться через снега / BTA

Кроме этого, Болгарии пришлось отменить 6 рейсов в и из аэропорта Варны. Люди не могут вылететь в и из Меммингена, Германия (Wizz Air), в и из Лондона Лутон, Великобритания (Wizz Air), а также в и из Стамбула (Turkish Airlines).

Непогода в Украине