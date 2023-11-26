Також повідомляється й про відключення світла. Ситуація в Болгарії багато чим нагадує вирування негоди в Україні.
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Що відомо про погоду в Болгарії
У Болгарії снігопади також викликали чимало проблем для громадян – ситуація там лишається складною. Над регіоном продовжують йти дощі, місцями сніговий покрив становить 10 – 25 сантиметрів. За словами прем'єр-міністра країни, понад тисячу населених пунктів наразі залишилися без світла.
Багато снігу випало у Болгарії: дивіться відео
Також через негоду закриті для руху транспорту перевал Республіки і перевал Шипка – причиною є сильний снігопад, снігові замети і повалені дерева. Ситуація в самому місті Шипка та розташованому поряд селі Шейново важка. Там застрягли кілька автомобілів, в тому числі карета швидкої допомоги та пожежна бригада. Перевал Котленський також закритий через снігопад.
Негода у Болгарії: дивіться відео
Сили і засоби підрозділів пожежної безпеки та цивільного захисту залучені до локалізації та ліквідації 80 аварій. Для цього залучили 83 одиниць техніки та 264 чоловік особового складу.
Автомобілям важко пробратися через сніги / BTA
Окрім цього, Болгарії довелося скасувати 6 рейсів до та з аеропорту Варни. Люди не можуть вилетіти до і з Меммінгена, Німеччина (Wizz Air), до і з Лондона Лутон, Великобританія (Wizz Air), а також до і зі Стамбула (Turkish Airlines).
Негода в Україні
- Найважча ситуація в Україні в Одеській області – там наразі без струму жителі 116 населених пунктів. Також у Миколаївській області без електрики перебувають 20 населених пунктів, у Дніпропетровській – 18, у Донецькій – 6
- Також там перекрили декілька трас: М-28 Одеса – Южне, М05 Київ – Одеса М-15 та Одеса – Рені. Якщо говорити про останню, то там перекинулася вантажівка з зерном. На тій же дорозі біля села Броска на підйомі застрягли автомобілі. Внаслідок цього затор на дорозі став значно більшим.
- Погодні умови найближчим часом не покращаться, тому влада Одеської та Кіровоградської, а також Київської областей ухвалила рішення про запровадження дистанційного навчання у школах. В Одеській ОДА наголосили, що у разі продовження несприятливих умов, термін може зрости.