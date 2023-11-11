Сильный ветер, дождь и даже снег: в Украине усиливается ненастье

В субботу почти всю Украину накрыла непогода. Будет она не менее двух дней. Ожидаются значительные порывы ветра, дождь и снег.

Об этом предупреждают синоптики, спасатели и местные власти. Будьте особенно внимательны и осторожны, призывает 24 Канал.

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Осторожно, усиление непогоды

В ГСЧС сообщили, что на территории Украины ухудшится погода. Спасатели призывают быть осторожными на улице, беречь себя и родных.

12 ноября в северных, центральных, ночью и в южной части страны значительные дожди, в Карпатах сильный снег, в Украине порывы ветра 15 – 22 метров в секунду (I уровень опасности, желтый). В южной, восточной части и в центральных областях порывы сильного ветра 25 – 30 метров в секунду (II уровень опасности, оранжевый),

– отметили в ГСЧС.

Также призвали соблюдать ряд важных правил. В частности:

плотно закройте все окна домов;

уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держитесь как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

не паркуйте авто рядом с деревьями.

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12 ноября в Украине будет ненастье / Скриншот из Укргидрометцентра

Воздержитесь от похода в горы

Глава Ивано-Франковской ОВА обратилась к жителям Прикарпатья и гостям края. Также отметила, что в течение суток ожидается ухудшение погодных условий. В частности, в Карпатах пройдет сильный мокрый снег.

Следовательно, прикарпатцев и туристов призываем воздержаться от походов в горы, водителей – быть внимательными за рулем, особенно в горной местности. Соответствующие службы готовы к реагированию в случае ухудшения погоды,

– подчеркнула Светлана Онищук.

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Обратите внимание! Сильное ненастье накрыло Украину и 28 октября. К сожалению, не обошлось без жертв, отключений света и разрушений.