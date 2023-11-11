Про це попереджають синоптики, рятувальники та місцева влада. Будьте особливо уважними та обережними, закликає 24 Канал.

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Обережно, посилення негоди

У ДСНС повідомили, що на території України погіршиться погода. Рятувальники хакликають бути обережними на вулиці, берегти себе та рідних.

12 листопада у північних, центральних, вночі й у південній частині країни значні дощі, у Карпатах значний сніг, в Україні пориви вітру 15 – 22 метрів на секудну (І рівень небезпечності, жовтий). У південній, східній частині та в центральних областях пориви сильного вітру 25 – 30 метрів на секудну (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий),

– зазначили в ДСНС.

Також закликали добтримуватися низки важливих правил. Зокрема:

щільно закрийте всі вікна будинків;

приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці тримайтеся якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

не паркуйте авто поруч з деревами.

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12 листопада в Україні вируватиме негода / Скриншот з Укргідрометцентру

Утримайтеся від походу в гори

Очільниця Івано-Франківської ОВА звернулася до мешканців Прикарпаття та гостей краю. Також зазначила, що упродовж доби очікується погіршення погодних умов. Зокрема, у Карпатах пройде значний мокрий сніг.

Відтак прикарпатців та туристів закликаємо утриматись від походів в гори, водіїв – бути уважними за кермом, особливо у гірській місцевості. Відповідні служби готові до реагування у разі погіршення погоди,

– наголосила Світлана Онищук.

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