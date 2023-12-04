Враг восстанавливает заграждение: какая ситуация в Черном море

Дмитрий Плетенчук рассказал, что оккупанты держат в Черном море 5 боевых единиц, среди них нет носителей крылатых ракет. Более того, непогода в Черном море уже утихла.

Спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что делают россияне в Черном море после ненастья. Ведь буквально в конце ноября враги страдали от шторма в Крыму, пишет 24 Канал.

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Что происходит у врагов в Черном море

Даже на одном из объектов, конкретно вокруг Севастополя, враг восстанавливает боновые заграждения, которые штормом были разрушены,

– заявил Дмитрий Плетенчук.

Он объяснил, что вокруг Керченского моста непогода полностью разрушила оккупантам оборонные системы. По словам Плетенчука, враги там, вероятнее всего, будут проводить работы по восстановлению этого бонового заграждения.

"Вокруг Севастопольской бухты – так же был разрушен. Враг один ряд уже восстановил этих боновых заграждений", – заявил спикер Военно-морских сил.

По его словам, российские захватчики борются с последствиями непогоды в военной инфраструктуре, ведь гражданская – пострадала еще больше.

Дмитрий Плетенчук пояснил, что при наличии желания и опрокидывания туда ресурсов боновые заграждения можно восстановить достаточно быстро.

В море плавают заграждения Крымского моста

Шторм в Черном море разбил защитные заграждения Крымского моста. После этого они просто плавают в море.

В телеграм-канале "Крымский ветер" заявили, что по всему Керченскому проливу плавают пластиковые бочки заграждений Крымского моста.

Тогда спикер ВМС Дмитрий Плетенчук объяснял, что тогда было неизвестно, сорвала ли защиту непогода или сняли его сами россияне.

Боновые заграждения создают из специальной ткани, чтобы ограничить определенный район моря при разливе нефти. На войне их употребляют, чтоб ограничить передвижение по определенному району и так обезопасить себя от нападения противника. "Военные" боны могут быть разные.