Речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів у ефірі телемарафону, що роблять росіяни в Чорному морі після негоди. Адже буквально наприкінці листопада вороги потерпали від шторму в Криму, пише 24 Канал.
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Що відбувається у ворогів в Чорному морі
Навіть на одному з об'єктів, конкретно – навколо Севастополя, ворог відновлює бонові загородження, які штормом було зруйновано,
– заявив Дмитро Плетенчук.
Він пояснив, що довкола Керченського мосту негода повністю зруйнувала окупантам оборонні системи. За словами Плетенчука, вороги там, найімовірніше, проводитимуть роботи з відновлення цього бонового загородження.
"Навколо Севастопольської бухти – так само було зруйновано. Ворог один ряд вже відновив цих бонових загороджень", – заявив речник Військово-морських сил.
За його словами, російські загарбники борються з наслідками негоди у військовій інфраструктурі, адже цивільна – постраждала ще більше.
Дмитро Плетенчук пояснив, що за наявності бажання та перекидання туди ресурсів, бонові загородження можна відновити достатньо швидко.
У морі плавають загородження Кримського мосту
- Шторм у Чорному морі розбив захисні загородження Кримського мосту. Після цього вони просто плавають у морі.
- У телеграм-каналі "Кримський вітер" заявили, що по всій Керченській протоці плавають пластикові бочки загороджень Кримського мосту.
- Тоді речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснював, що тоді було не відомо, чи захист зірвала негода, чи його зняли самі росіяни.