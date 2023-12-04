Речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів у ефірі телемарафону, що роблять росіяни в Чорному морі після негоди. Адже буквально наприкінці листопада вороги потерпали від шторму в Криму, пише 24 Канал.

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Що відбувається у ворогів в Чорному морі

Навіть на одному з об'єктів, конкретно – навколо Севастополя, ворог відновлює бонові загородження, які штормом було зруйновано,
– заявив Дмитро Плетенчук.

Він пояснив, що довкола Керченського мосту негода повністю зруйнувала окупантам оборонні системи. За словами Плетенчука, вороги там, найімовірніше, проводитимуть роботи з відновлення цього бонового загородження.

"Навколо Севастопольської бухти – так само було зруйновано. Ворог один ряд вже відновив цих бонових загороджень", – заявив речник Військово-морських сил.

За його словами, російські загарбники борються з наслідками негоди у військовій інфраструктурі, адже цивільна – постраждала ще більше.

Дмитро Плетенчук пояснив, що за наявності бажання та перекидання туди ресурсів, бонові загородження можна відновити достатньо швидко.

У морі плавають загородження Кримського мосту

  • Шторм у Чорному морі розбив захисні загородження Кримського мосту. Після цього вони просто плавають у морі.
  • У телеграм-каналі "Кримський вітер" заявили, що по всій Керченській протоці плавають пластикові бочки загороджень Кримського мосту.
  • Тоді речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснював, що тоді було не відомо, чи захист зірвала негода, чи його зняли самі росіяни.