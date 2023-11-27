Можно ли воспользоваться последствиями непогоды в Крыму: Мусиенко оценил возможности
С 26 ноября в оккупированном Крыму бурлит непогода. Шторм в Черном море вызвал много проблем для российских захватчиков, в частности затопил их укрепления в Евпатории.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что уничтожение оборонных позиций врага – это уже хорошо. Однако Силы обороны пока не могут этим воспользоваться.
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"Теперь этим воспользоваться все же тяжело, потому что погодные условия не способствуют передвижению на катерах. Это сложно – шторм в Черном море чрезвычайно мощный", – объяснил Мусиенко.
Кроме того, вряд ли удастся применить и надводные дроны.
Россияне имеют исторические фантомные боли
Оккупанты начали строить укрепления в Евпатории, потому что очень остерегались возможной высадки десанта. Как это уже делали британцы и французы во время Крымской войны.Крымская война (1853–1856) – война между Российской империей и союзническими войсками Османской империи, Великобритании, Французской империи и Сардинского королевства за господство на Ближнем Востоке и на Балканах. Война завершилась поражением Российской империи и подписанием Парижского мирного договора.
Поскольку российские укрепления в Евпатории смыло водой, это может быть для врага плохим знаком.
Кстати, я бы не исключал, что на каком-то этапе в рамках Интернационального легиона эта высадка произойдет именно там еще раз. И в нем будут и британцы, и французы, и представители других государств. Все может быть,
– предположил Мусиенко.
Так, даже природа против российских оккупантов. И никакие защитные постройки им не помогут.
Непогода в Крыму: последние новости
- Мониторинговая система Poseidon предупреждала об ухудшении погодных условий на оккупированном полуострове. С 26 ноября прогнозировали 8-метровые волны и 7-балльный ветер по шкале Бофорта.
- Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев сообщил, что вода смыла российские укрепления не только в Евпатории. То же произошло также в Черноморском районе и в Саках.
- Тяжело также черноморскому флоту, но россияне все равно не будут выводить все корабли из Крыма. Врагу нужны средние катера для оперативного выполнения военных задач.