Можно ли воспользоваться последствиями непогоды в Крыму: Мусиенко оценил возможности

С 26 ноября в оккупированном Крыму бурлит непогода. Шторм в Черном море вызвал много проблем для российских захватчиков, в частности затопил их укрепления в Евпатории.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что уничтожение оборонных позиций врага – это уже хорошо. Однако Силы обороны пока не могут этим воспользоваться.

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"Теперь этим воспользоваться все же тяжело, потому что погодные условия не способствуют передвижению на катерах. Это сложно – шторм в Черном море чрезвычайно мощный", – объяснил Мусиенко.

Кроме того, вряд ли удастся применить и надводные дроны.

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Оккупанты начали строить укрепления в Евпатории, потому что очень остерегались возможной высадки десанта. Как это уже делали британцы и французы во время Крымской войны.

– война между Российской империей и союзническими войсками Османской империи, Великобритании, Французской империи и Сардинского королевства за господство на Ближнем Востоке и на Балканах. Война завершилась поражением Российской империи и подписанием Парижского мирного договора.

Поскольку российские укрепления в Евпатории смыло водой, это может быть для врага плохим знаком.

Кстати, я бы не исключал, что на каком-то этапе в рамках Интернационального легиона эта высадка произойдет именно там еще раз. И в нем будут и британцы, и французы, и представители других государств. Все может быть,

– предположил Мусиенко.

Так, даже природа против российских оккупантов. И никакие защитные постройки им не помогут.

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