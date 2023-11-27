Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що знищення оборонних позицій ворога – це вже добре. Однак наразі Сили оборони не можуть цим скористатись.

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"Тепер цим скористатись все ж таки важко, тому що погодні умови не сприяють пересуванню на катерах. Це складно – шторм у Чорному морі надзвичайно потужний", – пояснив Мусієнко.

Крім того, навряд чи вдасться застосувати й надводні дрони.

Росіяни мають історичні фантомні болі

Окупанти почали будувати укріплення в Євпаторії, бо дуже остерігались можливої висадки десанту. Як це вже робили британці й французи під час Кримської війни.

Кримська війна (1853–1856) – війна між Російською імперією і союзницькими військами Османської імперії, Великої Британії, Французької імперії та Сардинського королівства за панування на Близькому Сході й Балканах. Війна завершилась поразкою Російської імперії та підписанням Паризького мирного договору.

Оскільки російські укріплення в Євпаторії змило водою, це може бути для ворога поганим знаком.

До речі, я не виключав би, що на якомусь етапі в межах Інтернаціонального легіону ця висадка відбудеться саме там ще раз. І в ній будуть і британці, і французи, і представники інших держав. Усе може бути,

– припустив Мусієнко.

Так, навіть природа проти російських окупантів. І жодні захисні споруди їм не допоможуть.

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