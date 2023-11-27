Хвилі затопили берегову лінію оборони, інженерні споруди та вогневі позиції росіян. Не солодко під час таких погодних умов й Чорноморському флоту. В ефірі 24 Каналу член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів про ситуацію з російським флотом у Криму та пояснив, чому росіяни не вивозитимуть всі кораблі з півострова.

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Такого немає ні в Новоросійську, ні в Абхазії

Росіяни не будуть повністю вивозити кораблі з Севастополя, тому що їм потрібні середні катери для оперативного виконання військових завдань. Проте кораблі, які здійснюють атаки по Україні, окупанти почали вивозити на територію Новоросійська та Абхазії.

Але Севастополь для ворога дуже важливий, адже там є установки та засоби, за допомогою яких можна завантажувати кораблі балістичними ракетами. Їх немає ні в Новоросійську, ні в Абхазії,

– мовив Барієв.

За попередньою інформацією, росіяни планують будувати такі засоби для того, щоб мати можливість здійснювати масовані обстріли України.

Зверніть увагу! Партизани руху "Атеш" показали ворожі кораблі, які росіяни ховають у Криму. Цей флот розміщений на Карантинній бухті в анексованому Севастополі.

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