Погибшие, летают металлические конструкции и исчезает свет: Киевщину и другие области накрыл ураган

Украину 28 октября накрыло сильное ненастье. Наихудшая ситуация в Киевской области, однако и в других регионах известно о масштабных последствиях, в частности, о погибших.

В Украине фиксируют дождь и сильные порывы ветра, например, в столицы и области достигают 28 метров в секунду. Все, что известно об урагане в регионах нашего государства – читайте в материале 24 Канала.

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Два человека погибли в Киеве

На улицах Киева ветер такой силы, что вырывает деревья с корнем. В частности, на улицах Пчилки и Симиренко ветер свалил много деревьев. Киевлян призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и сорвавшихся конструкций зданий.

Также дерево упало на улице Героев Севастополя.

Дерево лежит на улице Киева: смотрите видео

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли 2 мужчины, а в Оболонском районе порывом ветра оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.

В Киеве из-за сваленных деревьев перекрыли движение на улице Верхний Вал в направлении Набережно-Крещатицкой.



В Киеве деревья упали на проезжую часть / Фото из телеграмм-канало

Кроме этого в результате дождя и сильных порывов ветра в столице повреждено:

один жилой дом;

три киоска;

четыре авто.

Зафиксировано 8 случаев падения деревьев на проезжую часть. Одно дерево упало на трамвайные пути. Также зафиксировано падение баннера.

Ветер двигает свалки: смотрите видео

У старого кинотеатра "Тампере" на Отрадном массиве дерево упало на киоск, в котором находились люди. Двух человек удалось достать из-под обломков еще до приезда скорых. На месте работают спасатели.

Из-за непогоды в столице увеличилось количество ДТП. На улице Васильковской в Голосеевском районе произошла масштабная авария с участием нескольких автомобилей. В ДТП пострадала и машина патрульной полиции.

ДТП в Киеве: смотрите видео

Не обошлось и без тех, кто решил заработать на непогоде. В частности, резко подскочили цены на такси.



Цены на такси заоблачные / Фото из телеграм-каналов

В Обухове, вследствие сильного ветра, дерево упало на автомобили, которые двигались по дороге.

Водитель одного из автомобилей получил незначительные телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь.



В Киевской области дерево упало на авто / Фото из телеграм-каналов

Непогода бушует и в других областях

В Житомире также падают деревья. В частности, на улице Огиенко. В области объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 м/с, ІІ уровень опасности (оранжевый).

В Сумах из-за порыва ветра на улице Петропавловской в Ромнах на проезжую часть упало дерево.

Непогода бушует также в Черкассах. В частности, возле храма дерево чуть не упало на женщину.

В Черкассах упало дерево: смотрите видео

Подразделения Главного управления ГСЧС осуществили 16 выездов на уборку сваленных деревьев. В частности, в городе Черкассы и Черкасском, Золотоношском и Звенигородском районах. Также известно, что ветром снесло остановку в Красной Слободе.



В Черкасской области остановку снесло непогодой / Фото с телеграм-каналов

В Днепре ветка дерева упала на припаркованный автомобиль. Это произошло на углу улицы Бородинской и Карла Либнехта.



В Днепре бушует ненастье / Фото из телеграм-каналов

В Чернигове в результате погодных условий повреждены крыши, заборы, автомобили.

В частности, как сообщил представитель управления ГСЧС в области Александр Ивченко, в Чернигове вблизи Яловщины с проезжей части спасатели убирали дерево, упавшее на дорогу. Возле Красной площади в доме повреждена крыша.

В Ровенской области ураган повредил старинный Дубенский замок. На месте происшествий отработали спасатели. Они сняли поврежденные элементы и опустили их на землю.

Ситуация на Западе.

Известно также о жертвах в Хмельницкой области.

В селе Клопотовцы Волковинецкой общины на 42-летнего мужчину упало дерево и придавило его. Спасатели получили тело пострадавшего. К сожалению, он погиб.

С начала суток 28 октября спасатели 7 раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды.

Львовщину накрыл дождь и шальной ветер.

В Ивано-Франковской области в ночь с 27 на 28 октября вследствие порывов ветра на дорогу упали 25 деревьев. Спасатели ликвидировали последствия ненастья.

Остановка поездов в Киевской области и задержка отдельных рейсов

В Ирпене из-за аварии на линиях электропередач остановились пассажирские поезда дальнего сообщения. Поезд Киев – Ужгород опаздывает на 4 часа (должен прибыть в Киев еще в 8:00 утра).

В Укрзализныце сообщили о задержке и других рейсов. В частности, больше всего задерживается поезд "Ивано-Франковск – Харьков" – на 4 часа 10 минут. Также более 4 часов задержки поезда "Черновцы – Киев" и "Рахов – Киев". Железнодорожники на местах с ночи оперативно ликвидируют последствия и позволяют курсирование поездов.

Поезда, которые задерживаются:

№43/44 Ивано-Франковск-Черкассы (+4:16)

№1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пасс. (+3:41)

№3/4 Запорожье-1-Ужгород (+3:25)

№191/192 Киев-Пасс.-Львов (+2:59)

№63/64 Харьков-Пасс.-Львов (+2:33)

№111/112 Изюм-Львов (+2:33)

№755/756 Киев-Пасс.-Луцк (+2:08)

№31/32 Запорожье-1-Пшемысль Главный (+2:02)

№119/120 Запорожье-1-Львов (+1:49)

№113/114 Львов-Харьков-Пасс. (+1:26)

№119/120 Киев-Пасс.-Хелм (+1:20)

№705/706 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+0:33)

Без света осталось более 300 тысяч потребителей

В результате сильных порывов ветра и дождей во Львовской, Тернопольской и Ровненской обесточены ряд населенных пунктов.

По данным Минэнерго, проблемы со светом возникли в 14 регионах Украины. Обесточены 1045 населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

В общей сложности без света осталось 306 тысяч абонентов.