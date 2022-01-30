Ненавижу украинский, а флаг такой себе, – работница канала Рада вляпалась в скандал

Работница канала Рада Полина Шишкина оказалась в эпицентре скандала. Она заявила, что ненавидит украинский и заявила, что флаг – "такой себе".

Активист Сергей Стерненко рассказал, что на странице Шишкиной в соцсети указано: девушка занимает должность ассистентки главного редактора на государственном канале Рада. Раньше она работала на канале Медведчука Live.

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Ненавижу украинский язык, а флаг Украины – такой себе, могли бы дизайн лучше сделать,

– цинично заявила Шишкина.

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IT-компания оскандалилась из-за языка

Киевский офис белорусской IT-компании Andersen People оказался в эпицентре скандала из-за украинского языка. Все потому, что мужчине отказали в следующем этапе собеседования, потому что "в компании сотрудники общаются между собой на "только на русском языке".

Мужчина заявил, что для любого человека, имеющего чувство достоинства, эта ситуация будет возмутительной.

Между тем в IT-компании пытались оправдаться, что вроде бы ничего не нарушали, просто "было недоразумение".

В то же время, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что эта ситуация – "нарушение принципа недискриминации, закрепленного в статье 24 Конституции и требований закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Сообщение Стерненко:

Это Полина Шишкина. Живёт в Украине и ненавидит украинский.

У нее в фб указано, что она работает ассистентом главного редактора на государственном канале Рада. Ранее, как и многие другие новые работники канала Рада, она работала на канале Медведчука Live.

За наши же налоги команда Зеленского понабирала на государственный канал кучу разных пророссийских пропагандистов. Поэтому такая позиция Полины – не удивительность, а закономерность. И подобных заявлений будет еще много.