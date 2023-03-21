Может стать "вторым Бахмутом": власти призывают жителей Авдеевки срочно выехать из города

Украинские власти призывают жителей Авдеевки в Донецкой области срочно покинуть город. Ведь россияне там обстреливают жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру.

Несмотря на это, в Авдеевке до сих пор остаются около 1 900 человек. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал в эфире телемарафона, что из них семеро – дети, сообщает 24 Канал.

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Людей призывают выехать из Авдеевки

Виталий Барабаш рассказал, что в последние дни все больше людей уезжают из Авдеевки. Только за три недели уехало около 180 человек. Ведь в городе бывает до 40 обстрелов в сутки и 12 ракетных ударов.

Местные власти еще раз советуют местным жителям не рисковать своей жизнью и жизнью своих родных и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины,

– заявили в Минреинтеграции.

В министерстве заверили, что:

внутренне перемещенных лиц разместят в бесплатных приютах;

им окажут финансовую, гуманитарную и психологическую помощь, социальное сопровождение.

Как можно эвакуироваться из Авдеевки

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, что для эвакуации можно обратиться:

по номерам горячей линии – (098) 890-33-18;

для тяжелобольных и лиц с инвалидностью – (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52- 24;

на горячую линию Минреинтеграции – 15-48;

написать Минреинтеграции в мессенджеры – (096) 078-84-33.

Какая ситуация в Авдеевке

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский заявил, что Авдеевка может стать "вторым Бахмутом", ведь российские захватчики пытаются окружить город. Однако Алексей Дмитрашковский заверил, что не все так хорошо в российских подразделениях, атакующих на этом направлении.

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что россияне, вероятно, могут увеличивать темп боевых действий севернее Авдеевки, чтобы создать условия для окружения города. Также враги привлекают большее количество авиационных подразделений.

В ISW считают, что враг прибегает к таким действиям, поскольку всеобщее российское весеннее наступление, вероятно, приближается к кульминации. Именно поэтому Кремль может активизировать усилия, чтобы добиться даже незначительных успехов, прежде чем потерять инициативу в Украине. Кроме того, увеличение темпов российских операций в районе Авдеевки привело к значительным потерям среди россиян.