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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Необычные традиции, обучение за рубежом, однако не без скандалов: что известно о семье Порошенко

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      По окончательным данным экзит-пола, Петр Порошенко вместе с Владимиром Зеленским проходит во второй тур президентских выборов. О жизни и трудностях, которые действующему президенту приносят его близкие – читайте в материале 24 канала.

      Петр Порошенко имеет большую семью, которой очень гордится. Он часто появляется с ними на поздравительных видео. У действующего президента двое дочерей, двое сыновей, а теперь еще и двое внуков.

      Читайте также: Как экзит-полы выборов комментируют в соцсетях: Зеленский выбирается – кацапами нравица

      В момент скорби, и в мгновения счастья – на Рождество, Пасху и День Независимости – он в сопровождении всей большой семьи. В день, когда президент объявил, что идет на второй срок, все родные также были вместе.


      Семья Порошенко на съезде, где он объявил, что во второй раз идет в президенты
      Петр Порошенко с семьей на Пасхальные праздники


      Даже самый маленький внук мужественно выдержал пять часов съезда. Он – полный тезка президента. В семье Порошенко есть традиция: чередовать имена по мужской линии - одни Петры Алексеевичи и Алексеи Петровичи.

      Старший сын президента – депутат его фракции. В БПП и кума президента, певица Оксана Билозир. А вот и Порошенко - в ее клипах. Жена же президента Марина Порошенко, после того, как стала первой леди, возглавила наблюдательный совет культурного фонда.


      Порошенко с сыном и женой во время голосования на президентских выборах-2014


      Депутат БПП и другая кума президента – супруга генпрокурора Ирина Луценко представляет Порошенко в парламенте. А возглавлял фракцию ее муж Юрий Луценко – прежде, чем пересел в кресло генерального прокурора, не имея юридического образования.

      При должностях оказались и друзья президента – Игорь Кононенко стал нардепом БПП, Олег Гладковский – заместителем председателя Совета Нацбезопасности и обороны. Обоих называли "смотрящими" от президента по секторам энергетики и оборонным ведомствам. Оба накануне выборов засветились в громких коррупционных скандалах.

      Однако семья приносит Петру Алексеевичу не только радости, но и проблемы. Например, скандал вокруг фото его сына в футболке с надписью Russia во время войны. Поэтому президенту иногда приходится выступать в роли отца и оправдывать детские шалости.


      Сын Петра Порошенко Михаила – крайний справа

      Все младшие дети Порошенко учатся за границей. Сын Михаил уже в выпускном классе британского Concord College. Год обучения здесь стоит более миллиона гривен.

      Дочери-двойняшки закончили колледж в Лондоне и пока остались в британской столице. Евгения - учится искусствам, а Александра - экономике. Обучение дочерей стоит семье 3 миллионов гривен в год.

      О состоянии Порошенко

      Недешево обходится и отдых такой большой семьи. Журналисты посчитали, что неделя на Мальдивах на Рождество в такой большой компании стоила президенту в 2018 году полмиллиона долларов.

      Впрочем, президент может позволить себе роскошь. Он – самый богатый среди кандидатов в президенты и входит в 10 богатейших людей страны. Его состояние оценивается в более 1,5 миллиардов долларов. Жемчужиной в коллекции многочисленных предприятий гаранта является корпорация "Рошен".

      В президентской декларации почти 30 миллионов долларов наличности. В его администрации отметили, что свыше миллиарда гривен за время президентства он потратил на благотворительность. Президентская семья имеет несколько квартир в Киеве и имение в элитном селе Плюты.

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      Еще один особняк, незадекларированный, нашли у президента в Испании. Журналисты программы "Схемы" сняли виллу Петра Порошенко на побережье Средиземного моря. Она находится неподалеку от имений тех самых давних друзей президента – Игоря Кононенко и Олега Гладковского.

      Остаточні результати екзит-полу
      Окончательные результаты экзит-пола

       


       

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      Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      31 марта
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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Петр Порошенко Новости Украины
      Источник: 24 канал
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