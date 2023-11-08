Под Авдеевкой ликвидировали известного российского неонациста, осужденного за двойное убийство

Под Авдеевкой в результате прилета кассетного боеприпаса погиб Максим Аристархов. В России его в 2022 году осудили за двойное убийство.

В это время он уже сидел в тюрьме за убийство таксиста. Аристархов был соратником известного российского неонациста Максима Марцинкевича, известного под псевдо "Тесак".

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Именно он и рассказал о двойном убийстве, которое совершил Аристархов в 2007 году. Тогда последний на почве межнациональной ненависти убил двух мигрантов. Его в 2022 году приговорили к 16 годам тюрьмы.

Что известно о гибели неонациста

В боях у города Авдеевка Донецкой области погиб Максим Аристархов – соратник одного из известнейших российских ультраправых активистов Максима Марцинкевича по прозвищу "Тесак",

– говорится в сообщении.

Оккупанты заявили, что по прилету в них кассетного боеприпаса, двое врагов получили ранения и их госпитализировали, а Аристархов погиб. Его тело враги до сих пор не нашли.

РосСМИ написали, что Аристархов пошел на войну в Украине в сентябре 2022 года. Он попал в штурмовой отряд зэков "Шторм Z".

Кстати, Максим Марцинкевич ("Тесака") дал показания о преступлении Аристархова, находясь в СИЗО. Через некоторое время он там и умер.

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