Неожиданно: ФСБ заявила, что нейтрализовала хакерскую группу по просьбе США
14 января 2022 , 18:14Читати новину українською
Источник:ТАСС
В ФСБ заявили, что вроде бы нейтрализовали хакерскую группу по просьбе США. Речь идет о REvil. Штаты якобы уже проинформированы об итогах сделки.
REvil приписывают масштабную кибератаку Kaseya. Впоследствии группа загадочно прекратила свое существование.
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В стране-агрессоре заявили, что нейтрализовали группу вроде бы после обращения властей США. В ФСБ также сообщили, что изъяли более 400 миллионов рублей. В частности, 600 тысяч долларов в криптовалюте.
Кибератака в Украине
- Ряд украинских правительственных сайтов подверглись глобальной кибератаке в ночь на 14 января. В частности, пострадали ресурсы Минобразования, ГСЧС, Кабмина, Министерства аграрной политики, сайта Судебной власти Украины, МИД и Дия.
- Вместо привычного контента пользователи увидели сообщения с угрозами. Хакеры решили напугать народ сообщениями о "публикации личных данных в сети" и "уничтожением данных на компьютере".
- ЕС осудил глобальную кибератаку на правительственные сайты в Украине.
- Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель рассказал, что в Брюсселе планируется помочь украинцам ликвидировать последствия хакерского нападения. ЕС мобилизует все ресурсы.
- Центр информационной безопасности сообщил: первые данные позволяют считать, что атаку совершила Россия.
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