Неожиданный сюрприз для Кремля: что задумали Вашингтон и Киев

Россию уличили в попытках новой дестабилизации на границе Украины, но Кремль все же не решился на открытую агрессию. И на это есть ряд причин. Далее читайте на русском.

Всю прошлую неделю не только украинское, но и западное сообщество активно обсуждали тему скопления Россией войск вблизи украинской границы. Хотя реакции на это событие были противоречивыми и вызвали у многих украинцев, мягко говоря, недоумение.

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Перемещение войск России

Первыми о перемещении российских войск заявили в издании The Washington Post еще 1 ноября. В статье журналисты утверждали, что после российско белорусских военных учений "Запад-2021" Кремль не отправил свои войска на постоянные места дислокации, а направил их в сторону украинской границы.

В частности, по данным журналистов, ближе к Донецкой области Кремль перебрасывает элитную подмосковную 1-ю гвардейскую танковую армию, которая первой получает передовое оружие, и 41-ю общевойсковую армию, которая обычно базируется в Сибири.

Спустя день, другое западное издание Politiko также подтвердило, что Кремль действительно перебрасывает войска, но не к Донецкой области, а намного севернее.

По данным издания Politiko, которые она получила из спутниковых снимков, войска всё той же 1-й гвардейской танковой армии России и 4-й танковой дивизии, перебрасываются в город Ельня Смоленской области, что в 250 километрах от границы с Украиной, а также в районы вокруг российских Брянска и Курска.

Украине следует насторожиться

Казалось бы, Украине пора бить в набат, ведь такая переброска войск, особенно после того, как ВСУ применили на Донбассе беспилотник Bayraktar, может свидетельствовать о том, что Кремль готовится к новому наступлению.

Более того, Кремль еще в середине октября демонстративно разорвал все связи с НАТО, а это значит, что Альянс больше не имеет прямого контакта с Москвой и не может прямо спросить: "Что значит ваша переброска войск?".

Что говорят в украинском Генштабе

Но от украинского Генштаба мы услышали, что никакого нового скопления войск РФ на наших границах нет, ситуация контролируемая и паниковать точно не нужно.

Секретарь СНБО Алексей Данилов даже заявил, что все заявления о наступлении Кремля на наши границы, цитирую: "сознательная дезинформация".

Ок, но ведь и The Washington Post, и Politiko не могут просто так соврать:

первое – достаточное уважаемое издание , материалы которого когда-то даже привели к отставке президента США Ричарда Никсона;

, материалы которого когда-то даже привели к отставке президента США Ричарда Никсона; второе – слишком приближенное к Белому дому, чтобы опубликовать неправдивые данные.

Возникает вопрос: так кому верить? Концентрирует Россия войска, или нет? Кто врет: западные СМИ или украинская разведка? Итак, давайте разберемся вместе!

Первый вывод

Наверное глупо отрицать сам факт перемещения российских войск вдоль украинской границы, тем более когда у вас в наличии есть спутниковые снимки, которые только подтверждают это. Поэтому первый вывод – войска есть.

В Пентагоне заявили, что отслеживают их перемещение и сильно обеспокоены ситуацией.

К тому же перемещение войск подтвердили и в Москве. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, цитирую: "Россия поддерживает присутствие войск на своей территории везде, где она считает необходимым".

Конечно, можно допустить, что Кремль в очередной раз просто бряцает оружием, чтобы заставить нервничать и Киев, и Вашингтон, но количество войск на границе настораживает.

Второй вывод

Тогда почему в Киеве отрицают перемещение войск? И здесь вскрывается то, что многие упустили из виду. Ведь Генштаб ВСУ заявил, что не фиксирует новое перемещение войск, то есть украинской разведке было известно о перемещении войск и ранее, ведь после учений "Запад-2021" они перемещаются уже несколько недель, и наша разведка внимательно за ними следит. И это второй вывод.

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Третий вывод

Он заключается в том, что Запад активно готовится к возможному противостоянию с Россией, но пока решил не накалять обстановку, чтобы оставить время для более спланированной подготовки.

Бернс в Москве

Дело в том, что накануне стало известно, что в самый разгар споров насчет российских войск на украинской границе в Москву прибыл глава ЦРУ Уильям Бернс. Этот визит был покрыт тайной, единственное что было известно – это то, что Бернс встретился лично с главой Совбеза России Николаем Патрушевым.



Уильям Бернс / Фото Getty Images

И вот Белый дом наконец раскрыл детали визита Бернса в Москву - оказалось, что Вашингтон сегодня активно включился в вопрос деэскалации конфликта между Украиной и Россией. Глава ЦРУ по факту предупредил российских чиновников, что США не будут сидеть сложа руки, в случае нового вторжения России на территорию Украины. Об этом, ссылаясь на свои источники в Белом доме, заявили в издании CNN.

И чтобы подтвердить свою решительность, Вашингтон направил в акваторию Черного моря 2 эсминца. И хотя в Кремле кричат о том, что они следят за американскими кораблями, никаких активных действий при этом не предпринимают.

Киев отмалчивается

И всё же, почему тогда официальный Киев решил отмалчиваться и просто повторяет, что никаких войск нет? И здесь я прихожу к четвертому выводу – Киев затаив дыхание выжидает. Ведь, если сейчас поднять большой шум, то это может спровоцировать еще и эскалацию на энергетическом рынке.

Украина сегодня, к сожалению, оказалась в газовой ловушке, ведь Кремль, даже не запустив "Северный поток-2", уже использует газ как оружие против Украины. Ему ничего не стоит перекрыть поставки полностью. Потому в Киеве и выжидают. Но не просто так.

Дело в том, что сразу после встречи с Патрушевым в Москве, глава ЦРУ Бернс, по словам источников СNN, позвонил лично Владимиру Зеленскому и заверил, что США активно следят за ситуацией и готовы дать отпор.

Но это не просто слова озабоченности США, ведь уже на следующий день в Киев был направлен высокопоставленный представитель Госдепа для дальнейших консультаций. И, очевидно, Вашингтон и Киев сейчас кулуарно ищут путь выхода из кризиса.

Встреча Зеленского с Блинкеном

Но не только Вашингтон и Киев. Напомню, на прошлой неделе Владимир Зеленский, на полях саммита по изменению климата в Глазго, встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, где они обсудили это самое наращивание войск и ситуацию на Донбассе в целом.



Владимир Зеленский встретился с Энтони Блинкеном / Колаж 24 канала

И вот сразу после этого многие европейские дипломаты заговорили о том, что Вашингтон стал проводить в Европе, цитирую: интенсивную информационно-пропагандистскую деятельность в отношении России. Проще говоря, Белый дом прощупывает, с кем в Европе можно иметь дело в борьбе с Россией, а с кем – нет.

Сразу после звонка Бернса Зеленскому, Госдеп США обратился в Европейскую внешнеполитическую службу, а также в министерства иностранных дел в Берлине, Париже и Лондоне из-за концентрации российских войск вблизи украинской границы.

Вашингтон настаивает на том, чтобы Германия использовала как рычаг давления на Кремль газопровод "Северный поток-2", еще не получивший лицензию на эксплуатацию.

И что важно, новая коалиция в Бундестаге, которая еще только формируется, похоже, услышала этот посыл. По крайней мере об этом заявили в партии Зеленых.

Но, в то же время информационная работа Вашингтона направлена еще и на сознание рядовых европейцев, которые, похоже, стали забывать, что в Украине идет война. Например, то же издание The New York Times накануне опубликовало статью с материалами, которые нам, украинцам, и так давно известны.

О чем говорится

В этой статье идет речь о том, какое именно вооружение Кремль все последние 8 лет перебрасывает на Донбасс. И журналисты приходят к выводу, что если бы не Кремль, война давно бы закончилась.

В то же время, в Конгрессе в очередной раз обратились к Джо Байдену и странам ЕС с призывом обеспечить поставки в Украину летального оружия. Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил следующее:

Призываю администрацию Байдена и наших европейских союзников решительно подтвердить свою безоговорочную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и серьезные санкции, которые Россия понесет за дальнейшую активизацию своей агрессии. Майкл Маккол Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США

К такому призыву подключились и немецкие СМИ. Издание Die Welt призвало новую коалицию в Бундестаге разморозить поставки летального оружия Украине, иначе Германия просто потеряет вес на международной арене. По мнению журналиста издания, Украина уже переключила свое внимание на тесное сотрудничество с Турцией и Великобританией, а потому Германия совсем скоро станет просто не интересна.

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Кульминация

Но такая массированная информационная атака в поддержку Украины имеет и свою кульминацию. Уже 10 ноября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь Энтони Блинкен проведут в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства Украина – США.

И вот именно на этом заседании обе стороны подпишут новую Хартию стратегического партнерства между США и Украиной, в которой должны быть учтены современные вызовы, и российская агрессия является первым из них.

Поэтому, резюмируя, российские войска на украинской границе есть. И в Киеве, и в Вашингтоне их видят и отслеживают, но обе стороны, похоже, решили пока не поднимать градус конфронтации для того, чтобы иметь время для создания нового стратегического партнерства с Западом. И это партнерство может сильно удивить Кремль.