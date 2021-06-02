Непогода разгулялась по Украине: 50 населенных пунктов – без электричества

Из-за плохих погодных условий обесточены 50 населенных пунктов в Украине. Большинство из них расположены в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
Из-за мощных порывов ветра и гроз сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Для того, чтобы восстановить электроснабжение, работают бригады облэнерго.
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Где села и города остались без электричества:
- Днепропетровская область – 38,
- Донецкая – 6,
- Запорожская – 6.
Накануне затопило Мелитополь
Накануне непогода бушевала в южных, центральных и восточных областях. Из-за ливней больше всего пострадал юг. Наибольшее количество осадков в ночь на 1 июня зафиксировали в Запорожской области. В Мелитополе порывистый ветер вырывал деревья, ливень затопил улицы.
Что прогнозируют синоптики 2 июня
Отметим, что синоптики 2 июня пообещали еще не совсем летнюю погоду. Максимально столбики термометров поднимутся в Крыму до +20. В целом, в Украине воздух прогреется в среднем +15...+19.
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Без осадков будет в западных, северных и северо-восточных областях. На остальной территории дожди.