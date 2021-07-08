Непогода в Донецкой области: спасатели откачали уже более 3 тысяч кубометров воды
8 июля 2021 , 12:41Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Из-за сильного ливня, который пронесся по Донецкой области, улицы и дома затопила вода. Спасатели 13 раз выезжали для ликвидации непогоды.
Спасатели рассказали, что из-за непогоды подтопило территории в Мариупольском и Волновахском районах. Они в течение суток выезжали на вызовы и откачивали воду.
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Спасатели ликвидируют непогоду в Донецкой области
За прошедшие сутки (7 июля – 24 канал) спасатели Донецкой области 13 раз привлекались для ликвидации последствий непогоды,
– говорится в сообщении.
В частности спасатели:
- в Мариуполе с помощью гидроэлеватора откачали 6 и 4 кубометра воды со двора частных жилых домов;
- в селе Мелекино – 840 кубометров дождевой воды с территории баз отдыха "Портовик" и "Азовье" и 150 – с территории частного домовладения;
- в Волновахе – 38 кубометров дождевой воды с территории 2 частных домовладений;
- в поселке Ялта – 1180 кубометров дождевой воды с территории 8 частных домовладений;
- в переулке Пляжный в Мариуполе – 190 кубометров со двора 4-х частных жилых домов.
В общем, откачали 3651 кубометр воды,
– рассказали в ГСЧС.
Прочищали также поврежденные участки:
- в Торецке спасатели распилили и убрали аварийное дерево, которое упало на воздушную линию электропередач;
- в Мариуполе с помощью автоцистерны и буксируемого троса вытащили легковой автомобиль с подтопленного участка на проезжую часть дороги;
- также в Мариуполе с помощью автоцистерны и буксируемого троса вытащили грузовой автомобиль из грязи на проезжую часть дороги.
Спасатели откачивали воду с улиц и домов в Донецкой области / Фото ГСЧС
Непогода в Украине: последние новости
- По состоянию на 8 июля, синоптики прогнозировали в Украине теплую и солнечную погоду. Дожди возможны только в Одесской области и в Крыму.
- Кстати, в оккупированном Крыму из-за непогоды 4 июля объявили режим чрезвычайной ситуации.
- Также российские СМИ сообщили о том, что из-за непогоды погиб человек.
- 6 июля в очередной раз затопило оккупированную Евпаторию. Проливной дождь превратил несколько улиц города в реки.