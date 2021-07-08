Непогода в Донецкой области: спасатели откачали уже более 3 тысяч кубометров воды

Из-за сильного ливня, который пронесся по Донецкой области, улицы и дома затопила вода. Спасатели 13 раз выезжали для ликвидации непогоды.

Спасатели рассказали, что из-за непогоды подтопило территории в Мариупольском и Волновахском районах. Они в течение суток выезжали на вызовы и откачивали воду.

Заметьте На Киев снова надвигается ужасная жара: прогноз погоды на неделю

Спасатели ликвидируют непогоду в Донецкой области

​​За прошедшие сутки (7 июля – 24 канал) спасатели Донецкой области 13 раз привлекались для ликвидации последствий непогоды,

– говорится в сообщении.

В частности спасатели:

в Мариуполе с помощью гидроэлеватора откачали 6 и 4 кубометра воды со двора частных жилых домов;

в селе Мелекино – 840 кубометров дождевой воды с территории баз отдыха "Портовик" и "Азовье" и 150 – с территории частного домовладения;

в Волновахе – 38 кубометров дождевой воды с территории 2 частных домовладений;

в поселке Ялта – 1180 кубометров дождевой воды с территории 8 частных домовладений;

в переулке Пляжный в Мариуполе – 190 кубометров со двора 4-х частных жилых домов.

В общем, откачали 3651 кубометр воды,

– рассказали в ГСЧС.

Прочищали также поврежденные участки:

в Торецке спасатели распилили и убрали аварийное дерево, которое упало на воздушную линию электропередач;

в Мариуполе с помощью автоцистерны и буксируемого троса вытащили легковой автомобиль с подтопленного участка на проезжую часть дороги;

также в Мариуполе с помощью автоцистерны и буксируемого троса вытащили грузовой автомобиль из грязи на проезжую часть дороги.



Спасатели откачивали воду с улиц и домов в Донецкой области / Фото ГСЧС

Непогода в Украине: последние новости