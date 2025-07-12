В Харькове во время страшной непогоды дерево упало на 7-летнюю девочку: ее госпитализировали
- В Харькове во время непогоды дерево упало на 7-летнюю девочку.
- Пострадавшая была госпитализирована. Медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.
В Харькове 12 июля вечером бушевала страшная непогода. Из-за этого в городе упало дерево, которое травмировало 7-летнюю девочку.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
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Что известно о состоянии пострадавшей 7-летней девочки в Харькове?
Олег Синегубов написал, что на 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города.
Ребенка госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь,
– отметил глава Харьковской ОВА.
Стоит отметить, что до этого Олег Синегубов писал о 3 пострадавших в Харькове в Салтовском районе. Там обвалилась крыша в частном доме, медики также на месте уже помогают пострадавшим.
Кроме того, в селе Первомайское Змиевской общины на 56-летнюю женщину упало дерево. К сожалению, она погибла.
К слову, Харьков 12 июля вечером накрыла сильная непогода. В городе частично отсутствовал свет, также повалило деревья.