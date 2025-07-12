В Харькове во время страшной непогоды дерево упало на 7-летнюю девочку: ее госпитализировали

В Харькове 12 июля вечером бушевала страшная непогода. Из-за этого в городе упало дерево, которое травмировало 7-летнюю девочку.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Что известно о состоянии пострадавшей 7-летней девочки в Харькове?

Олег Синегубов написал, что на 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города.

Ребенка госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь,

– отметил глава Харьковской ОВА.

Стоит отметить, что до этого Олег Синегубов писал о 3 пострадавших в Харькове в Салтовском районе. Там обвалилась крыша в частном доме, медики также на месте уже помогают пострадавшим.

Кроме того, в селе Первомайское Змиевской общины на 56-летнюю женщину упало дерево. К сожалению, она погибла.

К слову, Харьков 12 июля вечером накрыла сильная непогода. В городе частично отсутствовал свет, также повалило деревья.