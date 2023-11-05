Непогода снова ударила по Киеву: есть подтопление некоторых районов, дерево упало на человека

Киев в воскресенье, 5 ноября, накрыла непогода. В некоторых районах зафиксировали подтопление из-за сильных осадков, кроме того – ветер ломает деревья. В результате непогоды уже есть пострадавшие.

Синоптики накануне предупреждали о непогоде в столице. В Киеве 5 ноября ожидаются значительные дожди и порывы ветра до 17 – 22 метров в секунду.

К теме Почти всю Украину накроют дожди: будут ли сильные затяжные ливни.

Непогода наделала беды в столице

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, в Киеве уже в 3-х районах зафиксировали последствия непогоды. В частности, в Святошинском районе из-за обильных осадков есть подтопление на:

улице Стеценко (ликвидируется);

проспекте Курбаса (ликвидировано);

улице Героев Космоса (ликвидировано);

бульваре Академика Вернадского (ликвидировано).

Также обильные дожди подтопили Казанскую улицу в Оболонском районе. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия непогоды. Также частичные подтопления есть в Дарницком районе – на улице Ташкентской и Переясловской.

В Святошинском районе также порывами ветра сломало дерево. В результате его падения была повреждена газовая труба в жилой многоэтажке. Также известно по меньшей мере об одном пострадавшем человеке – женщина получила черепно-мозговую травму.

Будьте внимательны и осторожны на улице. Учитывайте опасности, которые могут нести погодные явления. В городе задействованы все необходимые оперативные службы. Ликвидация последствий непогоды продолжается,

– обратился к гражданам Попко.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в воскресенье, 5 ноября, будет по-осеннему капризной. Синоптики предупреждают об обильных осадках и сильных порывах ветра.

В частности, штормовое предупреждение объявлено в Киеве, а также в западных областях и северо-восточной части. Синоптики предупреждают, что порывы ветра могут достигать 17 – 22 метров в секунду.

В ночь на 5 ноября в Одесской области также объявляли штормовое предупреждение. По прогнозу метеорологов, порывы ветра достигали 25 – 27 метров в секунду. В сети появились жуткие кадры, на которых показали последствия непогоды. На них видно, как стихия свалила деревья, некоторые из них упали на припаркованные автомобили. Пока о пострадавших не сообщали.