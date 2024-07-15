Опять грозы, град и шквалы: на Львовщине объявили штормовое предупреждение

Львовскую область снова накроет непогода. Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Так, во вторник, 16 июля снова пройдут грозы. Также ожидается град.

Обратите внимание В каких областях будут идти дожди в ближайшие дни

Непогода во Львове

По территории Львовской области 16 июля грозы, днем местами шквалы 15 – 20 метров в секунду, град,

– предупредили синоптики.

Добавили, что по Львову грозы, днем шквал 15 – 20 метров в секунду, град. Это I уровень опасности, желтый.

Смотрите также Молнии, гром и темнота: по Львову вечером пронесся мощный ураган

На Львовщине объявили штормовое предупреждение / Инфографика регионального центра по гидрометеорологии

Кстати, накануне, за время непогоды 14 – 15 июля, молния трижды попадала в контактную сеть во Львове. В городском совете уточнили, что самое ощутимое, третье, поражение молнией трамвайно-троллейбусного пересечения произошло в 06:19 на перекрестке проспектов Черновола и Свободы (в направлении к центру города).