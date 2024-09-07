Есть угроза обрывов линий электропередач и падения деревьев: в одной из областей будет свирепствовать непогода

Есть риск, что в одном из регионов Украины испортится погода. Синоптики прогнозируют сильный ветер.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Речь идет о Запорожье и Запорожской области.

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Регион накроет непогода

Днем 8 сентября синоптики прогнозируют порывы восточного ветра 15 – 20 метров в секунду. Говорится о I уровне опасности, желтый.

Синоптики прогнозируют, что погодные условия могут привести к повреждению линий электропередач, падению деревьев, заносу автомобилей, увеличению вероятности ДТП.

Ранее об опасности оповещали жителей Львова и Львовской области. До конца суток 7 сентября местами синоптики прогнозировали на Львовщине порывы юго-восточного ветра 15 – 20 метров в секунду.

В воскресенье, 8 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. В то же время осадков синоптики не прогнозируют.

Небо над Украиной будет покрыто облаками. На крайнем юге страны местами возможны кратковременные дожди и грозы.