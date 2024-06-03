Часть Украины накроет непогода: где прогнозируют грозы, град и шквалы

Во вторник, 4 июня, непогода накроет почти всю территорию Украины. Синоптики предупредили о граде, шквалах и грозах.

Первый уровень опасности, то есть желтый, объявили на Западе, Севере и Юге, а также в Центре Украины. Накануне, 3 июня, мощный ливень и град были в Киеве.

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Что известно о непогоде в Украине

4 июня ночью в большинстве западных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях, днем в Украине, кроме Юго-Востока, грозы,

– рассказали синоптики.

Они объяснили, что днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.



Непогода будет в Украине 4 июня 2024 года

Кроме того, 4 июня в некоторых регионах будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, опасно будет:

3 – 6 июня на Востоке, в большинстве центральных и южных областях;

5 – 6 июня – в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какой будет погода 4 июня

Погода во вторник, 4 июня, будет облачной с прояснениями. Ночью температура воздуха будет 12 – 17 градусов, днем на Западе и Севере – 22 – 27 градусов, на остальной территории 28 – 33 градуса. На высокогорье Карпат ночью – 8 – 13 тепла, днем 14 – 19 градусов тепла.

О непогоде сообщили в Киевской области. В частности, там будет днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах – град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

В бассейнах рек Закарпатья 3 – 4 июня в результате сильных ливней будет вероятно формирование значительного местного и склонного стока, ожидается стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с частичным затоплением территорий в низине, особенно – в населенных пунктах. В горных районах могут сойти небольшие селевые потоки. Объявили о 1 уровне опасности, то есть жёлтом.