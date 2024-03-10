Впечатляющий кадр: молния ударила в самый большой небоскреб мира Бурдж-Халифа

В ОАЭ бушует непогода. Накануне местных жителей предупредили об изменении погодных условий, а уже в субботу, 9 марта, там начались сильные дожди.

Так, во время урагана молния ударила в самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа, передает 24 Канал. Очевидцы это запечатлели, а соответствующее фото и видео разлетелись по сети.

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Молния ударила в небоскреб

Утром 9 марта в Объединенных Арабских Эмиратах начались сильные дожди. Они охватили и город Дубай, где расположен крупнейший в мире небоскреб Бурдж-Халифа. Во время непогоды в него попала молния, которую запечатлели очевидцы.

"Быстрый, но уникальный кадр", – подписал местный фотограф невероятный снимок в Instagram.

Что известно о небоскребе? Бурдж-Халифа – самое высокое в мире здание, расположенное в городе Дубай. Оно насчитывает 163 этажа, а общая высота достигает 828 метров. В небоскребе есть чрезвычайно скоростной лифт, которым можно подняться на 124-й этаж за минуту.

Бурдж-Халифа является визитной карточкой ОАЭ. Слава о небоскребе распространилась еще задолго до начала строительства. Торжественное открытие состоялось в январе 2010 года. Именно тогда правитель эмирата Дубай сообщил, что башня будет переименована в честь президента ОАЭ – шейха Халифы ибн Заида Аль Нахайяна.

Кроме фото, в сети распространяется видео попадания молнии в небоскреб. О последствиях пока не сообщается.

Напомним, в прошлом году произошел скандал, когда в июне 2023-го в ОАЭ решили поздравить страну-агрессора Россию с ее днем, подсветив небоскреб триколором.

В том же году, но уже 24 августа здание засияло сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости Украины. На официальной странице было опубликовано два обращения к украинскому народу – на арабском и английском языках, которые отличались по содержанию.

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