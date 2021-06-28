Грозы и ливни оставили сотни людей в 6 областях без света
Источник:ГСЧС
Мощная непогода, которая бушевала в течение 27 июня почти на всей территории Украины, наделала бед. Люди в более 100 населенных пунктах остались без электроэнергии.
Больше всего от непогоды пострадала Сумщина. Там без света остались 37 населенных пунктов.
Важно Прогноз погоды на 28 июня: в центре и на востоке обещают грозы
Кроме того, непогода наделала бед в:
- 33 населенных пунктах на Днепропетровщине;
- 13 – на Донетчине;
- 12 – на Запорожье;
- 7 – на Киевщине;
- 7 – на Черниговщине.
К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. Они уже начали ликвидировать последствия непогоды.Обратите внимание! В Черкасской области молния ударила в дерево, под которым находились 3 человека, 2 из них погибли. Жуткий инцидент произошел в селе Софиевка.
Грозы пленили Украину
В Украине в течение 26 и 27 июня бушевала непогода. Мощные ливни и грозы были почти во всех областях Украины. Больше всего пострадали:
- Львов – дожди превратили улицы города в реки, много деревьев вырвал сильный ветер. Главные артерии города сразу же встали в пробках.
- на Ивано-Франковщине ливень с градом размыл дорогу и разрушил несколько мостов через реку Черный Черемош.
- Одесса – дождь с градом сопровождался молниями. В результате ливня серьезно затопило элитный прибрежный район Аркадия.
Какой будет погода в Украине на День Конституции
28 июня спасатели объявили в Украине штормовое предупреждение. Восточные и северные области Украины накроют сильные ливни и грозы. В отдельных районах прогнозируют град и шквалы ветра до 15 – 20 метров в секунду.