Грозы и ливни оставили сотни людей в 6 областях без света

28 июня 2021 , 10:25
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Источник:

ГСЧС

Мощная непогода, которая бушевала в течение 27 июня почти на всей территории Украины, наделала бед. Люди в более 100 населенных пунктах остались без электроэнергии.

Больше всего от непогоды пострадала Сумщина. Там без света остались 37 населенных пунктов.

Важно Прогноз погоды на 28 июня: в центре и на востоке обещают грозы

Кроме того, непогода наделала бед в:

  • 33 населенных пунктах на Днепропетровщине;
  • 13 – на Донетчине;
  • 12 – на Запорожье;
  • 7 – на Киевщине;
  • 7 – на Черниговщине.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. Они уже начали ликвидировать последствия непогоды.

Обратите внимание! В Черкасской области молния ударила в дерево, под которым находились 3 человека, 2 из них погибли. Жуткий инцидент произошел в селе Софиевка.

Грозы пленили Украину

В Украине в течение 26 и 27 июня бушевала непогода. Мощные ливни и грозы были почти во всех областях Украины. Больше всего пострадали:

  • Львов – дожди превратили улицы города в реки, много деревьев вырвал сильный ветер. Главные артерии города сразу же встали в пробках.
  • на Ивано-Франковщине ливень с градом размыл дорогу и разрушил несколько мостов через реку Черный Черемош.
  • Одесса – дождь с градом сопровождался молниями. В результате ливня серьезно затопило элитный прибрежный район Аркадия.

Какой будет погода в Украине на День Конституции

28 июня спасатели объявили в Украине штормовое предупреждение. Восточные и северные области Украины накроют сильные ливни и грозы. В отдельных районах прогнозируют град и шквалы ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Автор: Альона Захарова