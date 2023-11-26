Трассу Одесса – Рени перекрыли из-за непогоды: там перевернулся грузовой автомобиль с зерном

В Одесской области 26 ноября из-за сильного снегопада перекрыли трассу Одесса – Рени. Там произошло масштабное ДТП с грузовиком.

В частности, транспортное средство, перевозившее зерно, перевернулось и упало посреди дороги. После этого на дороге образовались огромные пробки.

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В Одесской области перевернулся грузовик

Правоохранители отметили, что на 11 часов поступило 48 сообщений о ДТП в Одесской области, в частности в Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях. По словам полицейских, информации о погибших и госпитализированных нет.

Так, на трассе Одесса – Рени возле села Красная Коса перевернулся грузовик с зерном. В полиции отметили, что водитель не травмировался.

На той же дороге возле села Броска на подъеме застряли автомобили. В результате этого пробка на дороге стала значительно больше.

В Одесской области перевернулся грузовик с зерном / Фото полиции Одесской области

В полиции также рассказали, что возле села Новокаменка Измаильского района автобус Варна – Киев с 22 пассажирами съехал в кювет. Пассажиры, которые находились в транспортном средстве, ранения не получили.

Кроме того, по данным полицейских, недалеко от Орловки в кювет также съехал автобус, следовавший из города София в направлении города Измаил. В автобусе находились 19 пассажиров и два водителя, они не травмировались.

В Одесской области в кюветы съехали несколько автобусов и автомобилей / Фото полиции Одесской области

Правоохранители сказали, что на обочине возле села Новосельское застрял также автобус сообщением Бухарест – Одесса. Там было 42 пассажира, среди которых 5 детей и 2 водителя. Всех их спасли сотрудники полиции и ГСЧС.

Возле села Лиманское Ренийской общины не смогла проехать карета скорой помощи с больным. Больного на служебной машине в больницу довез полицейский.

В Одесской области из-за непогоды не могли проехать автомобили / Фото полиции Одесской области

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