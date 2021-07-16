В соседней Польше тоже бушует стихия: улицы затоплены, крыши сорваны, а люди без света

16 июля 2021 , 14:33
Читати новину українською

Источник:

твиттер Гжегожа Свища

В Польше в течение 15 июля и в ночь на 16 июля шли мощные дожди с сильными порывами ветра. Это привело к затоплению улиц и домов, повреждению крыш зданий и оборванным линиям электропередач.

О последствиях непогоды в Польше в сети рассказал заместитель председателя Правительственного центра безопасности Гжегож свищи.

Читайте также Возле Торонто пронесся мощный торнадо: есть пострадавшие – фото, видео разрушений

В Польше стихия причинила ущерб людям

Ливни и шквальный ветер накрыли Польшу 15 июля и продолжались всю ночь на 16 июля. В результате более 56 тысяч человек в 6 воеводствах на востоке и юге страны остаются без света.

По всей стране сорваны и повреждены 386 крыш домов. Кроме того, эвакуировали 11 скаутских лагерей. Информации о пострадавших пока нет.

В то же время RMF24 сообщает, что спасатели 15 и 16 июля более 7 тысяч раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды. В основном чрезвычайники убирали поваленные деревья и ветки с дорог, откачивали воду из затопленных объектов.

Синоптики прогнозируют сильные осадки до конца суток 16 июля.

Стихия добралась до Польши: Фото Государственной пожарной службы

Непогода в Европе: последние новости

  • Мощные наводнения накрыли на днях западную часть Германии. Кроме затопленных улиц и поврежденных зданий, стихия привела к смерти уже более 100 человек, еще примерно 1300 – пропали без вести. Из-за этого в стране объявили режим военной катастрофы.
  • От ливней пострадала и Бельгия. Вследствие господства стихии там погибли 11 человек.
  • Непогода бушует также во Франции, Нидерландах, Люксембурге.
Автор: Наталія Пристанська