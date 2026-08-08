Вместо улиц – бурные потоки: Прикарпатье после сильного ливня уходит под воду – шокирующие кадры

7 августа на Ивано-Франковскую область обрушился сильный ливень. После этого улицы популярного курорта Буковеля начали уходить под воду, а дороги превратились в бурные потоки.

Последствия ливня фиксировались и в других населенных пунктах региона. Кадрами с последствиями непогоды делились местные телеграм-каналы и пользователи сети.

Каковы последствия непогоды в Буковеле?

В результате сильного ливня в Буковеле на дорогах образовались буквально реки грязной воды. Местные жители сообщали, что потоки были настолько сильными, что сносили даже деревья.

Последствия непогоды в Буковеле 7 августа: смотрите видео

Также вода разносила ветки и мусор по курорту.

Буковель уходит под воду после ливня: смотрите видео

На видео видно, как сильно поднялся уровень воды и как бурно несется поток в реке Прутец Яблуницкий, протекающей посреди центральных аллей Буковеля. Вода стала мутной из-за значительного количества осадков, а также песка и грунта, которые смыло с берегов.

В реке Прутец Яблуницкий поднялся уровень воды: смотрите видео

Что происходило с погодой в Буковеле 7 августа: смотрите видео

Что еще фиксировали как последствия непогоды в Прикарпатье?

Также в результате сильного дождя водой была затоплена дорога на улице Химиков в Ивано-Франковске и город Калуш.

В Ивано-Франковске затопило дорогу на улице Химиков: смотрите видео

Как сообщили в КП "Электроавтотранс", в селе Угринов произошло подтопление дороги. Троллейбус №4 не курсировал до Барвы.

Последствия ливня в Калуше: смотрите видео

Ранее синоптики сообщали о штормовом предупреждении в Ивано-Франковской области. В субботу, 8 августа, на Прикарпатье ожидаются сильные дожди, грозы, местами град, порывы северо-западного ветра со скоростью 15–20 метров в секунду. В регионе объявлен I уровень опасности (желтый).