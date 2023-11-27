Размыта железная дорога и затоплены многоэтажки: как бушует непогода в России
27 ноября 2023, 12:05Читати новину українською
Российский город-курорт Сочи накрыла сильная непогода. Больше всего пострадала железная дорога.
Российские телеграм-каналы также публикуют кадры непогоды. Мощный шторм нанес ущерб жителям, пишет 24 Канал.
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Что происходит в Сочи
В Сочи волны цунами были настолько мощными и большими, что они достигли домов людей, проживающих поблизости. Кроме этого, размыло железную дорогу.
В Сочи цунами из-за непогоды: смотрите видео
Как следствие, сильные волны затопили первый этаж многоэтажек. Мощный шторм разрушает даже объекты возле многоэтажек. Жители сообщают, что волнами унесло песочницу.
Непогода сносит все на своем пути: смотрите видео
Непогода в России: что известно
- Больше всего непогода бушует в Сочи. Порывы ветра устроили деревопад, в результате чего пострадал человек. По словам росСМИ, в настоящее время местные власти не предоставили информацию о пострадавших, однако свидетели отмечают падение металлической конструкции на голову мужчины.
- Кроме этого, из-за непогоды некоторые населенные пункты в Краснодарском крае остались без электроэнергии, отопления и горячей воды. Местные власти заявили, что в настоящее время работа аэропортов не будет прекращаться, и рейсы продолжатся.
- Также под Новороссийском в результате выхода моря с берегов смыло девушку волной под автомобиль. Ее спасли проходящие мимо мужчины.