Украину резко накроют снег и морозы: синоптики назвали 8 самых холодных областей
- Синоптики предупреждают о заморозках, мокрый снег и сильный ветер в Украине.
- Температура ночью 8 – 9 апреля может снизиться до 3 градусов мороза, объявлен повышенный уровень опасности.
В Украине резко ухудшится погода – синоптики предупреждают о заморозках, мокром снеге и сильном ветре. Уже ночью 8 – 9 апреля температура местами опустится до 3 градусов мороза.
В ряде областей объявлен повышенный уровень опасности из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает Укригидрометцентр.
Что известно о непогоде в Украине?
В Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики Укргидрометцентр предупредили о заморозках, осадки в виде мокрого снега и дождей, а также сильный ветер в ряде регионов.
По прогнозам метеорологов, в ночь на 8 и 9 апреля на большей части территории страны на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до 3 градусов мороза. В связи с этим объявлен І уровень опасности (желтый).
В то же время в ряде областей прогнозируется еще более сложная ситуация. В частности, на Закарпатье, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях в эти же даты возможны заморозки не только на почве, но и в воздухе – до 0...-3 градусов.
Кроме того, 9 апреля подобные условия распространятся и на Днепропетровскую, Донецкую и Луганскую области. В этих регионах объявлен II уровень опасности – оранжевый.
Непогода накроет Украину / Фото Укргидрометцентр
Синоптики отмечают, что такие погодные условия могут представлять угрозу для сельского хозяйства, в частности для ранних посевов и цветения плодовых деревьев.
Какой еще погоды ждать в разных областях Украины?
Кроме заморозков, в Украине ожидаются осадки. В западных областях прогнозируют облачную погоду с мокрым снегом и дождем. Температура ночью будет колебаться в пределах +3...+5 градусов, днем – +5...+7 градусов. Также здесь возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду, что соответствует І уровню опасности.
В северных регионах также будет облачно, местами мокрый снег и дождь. Ночная температура составит от -1 до +3 градусов, дневная – +6...+8 градусов. В центральной части страны прогнозируют подобную ситуацию: мокрый снег и небольшие дожди, ночная температура +3...+5 градусов, днем – до +9 градусов.
На юге Украины ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Температура ночью будет держаться на уровне +3...+5 градусов, днем – +7...+9 градусов. В восточных областях также прогнозируют неустойчивую погоду с дождями и местами мокрым снегом. Температура ночью будет колебаться от -1 до +4 градусов, днем – +6...+10 градусов.
В Крыму синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Температура ночью составит +3...+5 градусов, днем – +7...+9 градусов.