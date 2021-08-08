Непогода в Украине: без света остались более 50 населенных пунктов
Источник:Пресс-служба ГСЧС
В ряду областей Украины бушует непогода. Вследствие плохих погодных условий без света остались 55 населенных пунктов.
Больше всего пострадала Полтавская область. Там электроснабжение исчезло в 17 городах и поселках.
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По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за осложнения погодных условий сработали системы автоматической защиты линий электропередач. Поэтому свет исчез.
В каких областях нет света
Вследствие дождя, грозы и сильного порывистого ветра электроснабжения нет в 7 областях Украины:
- Полтавская – в 17 населенных пунктах;
- Сумская – 10;
- Черниговская – 9;
- Черкасская – 7;
- Донецкая – 6;
- Кировоградская – 4;
- Одесская.
Бригады облэнерго, как отметили в ГСЧС, работают для того, чтобы возобновить поставки электроэнергии.Напомним! По состоянию на 7 августа, непогода обесточила 340 населенных пунктов. Полтавская и Черкасская области пострадали больше всего.
Несмотря на непогоду, которая несколько дней бушует в Украине, по прогнозам синоптиков, дожди и грозы наконец отступают. В воскресенье, 8 августа, на территории страны погода будет солнечной и теплой.
Непогода в Украине: что известно
- Сильные дожди накрыли Харьков и Полтаву. Стихия затопила улицы и повалила ряд деревьев.
- На трассе Одесса – Николаев выпал град, который похож на снег.
- Уже несколько дней борются с непогодой в Одессе. Там фиксируют много подтоплений.
- Днепр тоже затопило. Местные даже плавали по улицам на матрасе и ловили рыбу.