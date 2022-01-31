Непогода в Украине: без света остались более 300 населенных пунктов в 6 областях
31 января 2022 , 09:37Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
Из-за непогоды в Украине по состоянию на 31 января обесточенными остаются 317 населенных пунктов в 6 областях. Больше всего – во Львовской области.
Синоптики предупредили украинцев, что 31 января в Украине будет свирепствовать непогода. В частности, прогнозируют метели, сильные порывы ветра и гололедицу.
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В Украине обесточены:
- во Львовской области – 123 населенных пункта;
- в Тернопольской области – 56 населенных пунктов
- в Ровненской области – 54 населенных пункта;
- в Хмельницкой области – 38 населенных пунктов;
- на Волыни – 32 населенных пункта;
- на Закарпатье – 14 населенных пунктов.
Ограничений движения – нет
Пресс-служба ГСЧС сообщила, что проезд на дорогах общего пользования удалось обеспечить. Ограничений движения – нет.Заметьте! Спасатели сообщили, что на Закарпатье на трассе Мукачево – Рогатин сошли две локальные снежные лавины. К счастью, никто не пострадал.
Непогода наделала немало бед в Европе
- На территории Северной Европы свирепствует шторм Малик. Его жертвами стали не менее 4 человек. Кроме того, известно о пострадавших.
- Сильнее всего от Малика пострадали Польша, Германия, Дания, а также Великобритания.
- Непогода обесточила сотни тысяч зданий.
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