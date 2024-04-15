Шквалы и грозы накроют часть Украины: где и как долго будет бушевать непогода

В течение 15 апреля в части областей Украины будет бушевать непогода. Ожидаются грозы и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Спасатели уже объявили I уровень опасности – желтый. Где ухудшится погода, передает 24 Канал.

Узнайте также Когда и в каких областях ударят заморозки, где снова будет идти снег

В Украине прогремят грозы

Уже в ближайшее время и до конца суток 15 апреля ожидаются грозы. Также местами шквалы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.



Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

Будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности, находясь на улице!

– отметили в ГСЧС.

Заметим, что во время грозы нельзя прятаться под одиночными и высокими деревьями, стоять возле побитых и обгоревших, находиться среди поля, плавать в открытом водоеме и тому подобное.

Смотрите также Похолодание и кратковременные дожди: прогноз погоды в Украине на 15 апреля

Что нельзя делать во время грозы / Инфографика 24 Канала

Обратите внимание Идет значительное похолодание: ударят ли заморозки на этой неделе

Прогноз погоды на ближайшие трое суток