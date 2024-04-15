Шквалы и грозы накроют часть Украины: где и как долго будет бушевать непогода
Источник:ГСЧС
В течение 15 апреля в части областей Украины будет бушевать непогода. Ожидаются грозы и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Спасатели уже объявили I уровень опасности – желтый. Где ухудшится погода, передает 24 Канал.
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В Украине прогремят грозы
Уже в ближайшее время и до конца суток 15 апреля ожидаются грозы. Также местами шквалы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.
Будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности, находясь на улице!
– отметили в ГСЧС.
Заметим, что во время грозы нельзя прятаться под одиночными и высокими деревьями, стоять возле побитых и обгоревших, находиться среди поля, плавать в открытом водоеме и тому подобное.
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Что нельзя делать во время грозы / Инфографика 24 Канала
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Прогноз погоды на ближайшие трое суток
- В Укргидрометцентре обнародовали прогноз на трое суток. В частности, 16 – 18 апреля.
- Отметили, что будут кратковременные дожди, местами с грозами.
- 16 апреля в Карпатах и на Прикарпатье местами значительные дожди.
- Во вторник и среду на Юге, 17 апреля и на Востоке преимущественно без осадков.
- Ветер преимущественно западный и юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.
- Однако, 16 апреля в юго-восточной части местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
- Температура в южной и юго-восточной частях ночью 9 – 15 градусов, днем 22 – 29, а 18 апреля 19 – 24.
- На остальной территории Украины ночью 4 – 11, днем 16 апреля 15 – 22.
- В течение 17 – 18 апреля снижение дневной температуры до 7 – 14 градусов.
- На высокогорье Карпат 17 – 18 апреля мокрый снег, при температуре ночью и днем около 0.