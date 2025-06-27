Ливни, грозы, шквалы и даже град: какие области накроет непогода на выходных
- В последние выходные июня в Украине ожидаются дожди, грозы, шквалы, а местами и град.
- Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий, а также движения транспорта.
В последние выходные июня Украину снова накроет непогода. Ожидаются дожди, грозы, шквалы, а местами и град.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Дожди и грозы в Украине
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. В субботу, 28 июня днем в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы 15 – 18 метров на секунду.
В южных, восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях будут грозы, на Востоке и Юго-Востоке местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– отметили в Укргидрометцентре.
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В воскресенье, 29 июня, по всей Украине ожидаются небольшие кратковременные дожди. Грозы пока не прогнозируют.
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Непогода по областям
- На Запорожье в выходные, 28 – 29 июня, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Так, будут идти дожди, 28 июня местами значительные ливневые дожди, грозы и шквальный ветер. В воскресенье снижение температуры на 4 – 5 градусов.
- В Винницкой области погода будет ветреной. В субботу порывы 15 – 20 метров в секунду. В воскресенье местами также шквалы.
- На Харьковщине в течение суток 28 июня ожидаются грозы, местами град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.
- Во Львове 28 июня порывы 15 – 20 метров в секунду, ночью – грозы.
- В Одесской области и вдоль морского побережья ожидаются кратковременные дожди и грозы.
- На Ивано-Франковщине в течение суток 28 июня порывы 15 – 20 метров в секунду.
Интересно! Опасные метеорологические явления на 28 июня не прогнозируют только в Киеве и области.