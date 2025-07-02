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24 Канал Новости Украины Непогода накроет несколько областей Украины: где, когда и как долго будут грозы и сильные ветры
2 июля, 19:03
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Непогода накроет несколько областей Украины: где, когда и как долго будут грозы и сильные ветры

Юлия Мурина
Основні тези
  • В нескольких областях Украины прогнозируют непогоду. Усилится ветер. Также пройдут грозы.
  • Спасатели призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Жителей нескольких областей Украины предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Так, непогода будет на Полтавщине, Запорожье и Харьковщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и региональные центры по гидрометеорологии.

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Непогода в Украине

Полтавский областной центр по гидрометеорологии сообщил, что до конца дня 2 июля на Полтавщине порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности (желтый).

Непогода на Полтавщине / Инфографика Полтавского центра по гидрометеорологии

На Харьковщине до конца суток также порывы 15 – 20 метров в секунду. Кроме того, ожидается гроза.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте внимательны и осторожны,
– отметили в региональном центре по гидрометеорологии.

Непогода на Харьковщине / Инфографика Харьковского центра по гидрометеорологии

Ночью 3 июля в Запорожье ожидаются грозы. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Спасатели призывают граждан соблюдать основные правила безопасности во время грозы. В частности:

  • избегайте открытой местности и не находитесь возле высоких деревьев, металлических конструкций и рекламных щитов,
  • не пользуйтесь мобильными телефонами на улице во время грозы,
  • по возможности оставайтесь в помещении,
  • закрывайте окна и не прикасайтесь к электроприборам или металлическим предметам во время грозы,
  • водителям следует снизить скорость движения и не парковать авто под деревьями.

Важно! В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101. В ГСЧС призывают быть осторожными и заботиться о своей безопасности.