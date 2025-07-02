Непогода накроет несколько областей Украины: где, когда и как долго будут грозы и сильные ветры
- В нескольких областях Украины прогнозируют непогоду. Усилится ветер. Также пройдут грозы.
- Спасатели призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
Жителей нескольких областей Украины предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Так, непогода будет на Полтавщине, Запорожье и Харьковщине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и региональные центры по гидрометеорологии.
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Непогода в Украине
Полтавский областной центр по гидрометеорологии сообщил, что до конца дня 2 июля на Полтавщине порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности (желтый).
На Харьковщине до конца суток также порывы 15 – 20 метров в секунду. Кроме того, ожидается гроза.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте внимательны и осторожны,
– отметили в региональном центре по гидрометеорологии.
Ночью 3 июля в Запорожье ожидаются грозы. Объявлен I уровень опасности (желтый).
Спасатели призывают граждан соблюдать основные правила безопасности во время грозы. В частности:
- избегайте открытой местности и не находитесь возле высоких деревьев, металлических конструкций и рекламных щитов,
- не пользуйтесь мобильными телефонами на улице во время грозы,
- по возможности оставайтесь в помещении,
- закрывайте окна и не прикасайтесь к электроприборам или металлическим предметам во время грозы,
- водителям следует снизить скорость движения и не парковать авто под деревьями.
Важно! В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101. В ГСЧС призывают быть осторожными и заботиться о своей безопасности.