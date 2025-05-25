Укр Рус
24 Канал Новости Украины Грозы, град и шквалы: где, когда и как долго будет непогода
25 мая, 08:00
3

Грозы, град и шквалы: где, когда и как долго будет непогода

Юлия Мурина
Основні тези
  • В части областей объявлено штормовое предупреждение. I уровень опасности, желтый.
  • Будут ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

В части областей Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, град и усиление ветра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также На Киевщине – опасные погодные условия: когда столицу накроет гроза и шквалы

Непогода в Украине 25 мая

Днем воскресенья, 25 мая, в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях будет бушевать непогода. Так, ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.

Узнайте уже сейчас Какой будет погода летом 2025 года в Украине

Непогода 25 мая / Скриншот из Укргидрометцентра

У ГСЧС отметили, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта. Спасатели призвали быть осторожными.

Кстати, синоптики прогнозировали, что в ближайшие 3 суток, 25 – 27 мая, в большинстве северных, центральных и южных областей будут кратковременные дожди, местами с грозами.

Днем в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской области местами значительные дожди, в отдельных районах град. На остальной территории преимущественно без осадков.

На Левобережье местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Ночью на Западе +4 – +11, днем +11 – +18. На остальной территории ночью +12 – +17 градусов, днем +21 – +28, но местами в центральных, северных и южных областях +17 – +22 градуса.

Погода на июнь 2025 года

  • По прогнозу Укргидрометцентра, в июне средняя месячная температура предполагается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах +15 – +16 градусов. Это на 1,5–2 градуса выше нормы.

  • Месячное количество осадков ожидается 45 – 82 миллиметра, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103 – 152 миллиметра, что в пределах нормы.

  • Кстати, абсолютный максимум, который фиксировали в Украине за всю историю метеонаблюдений в июне, достигает +32 – +38,5 градуса, в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами +39 – +39,8 градуса, в Карпатах и горах Крыма +25 – +33.

  • Абсолютный минимум – +1 – +9 градусов, но в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях и горных районах местами 0,3–-3,4 градуса, а на высокогорье Карпат до -5 градусов.