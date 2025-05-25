Грозы, град и шквалы: где, когда и как долго будет непогода

В части областей Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, град и усиление ветра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Непогода в Украине 25 мая

Днем воскресенья, 25 мая, в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях будет бушевать непогода. Так, ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.

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Непогода 25 мая / Скриншот из Укргидрометцентра

У ГСЧС отметили, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта. Спасатели призвали быть осторожными.

Кстати, синоптики прогнозировали, что в ближайшие 3 суток, 25 – 27 мая, в большинстве северных, центральных и южных областей будут кратковременные дожди, местами с грозами.

Днем в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской области местами значительные дожди, в отдельных районах град. На остальной территории преимущественно без осадков.

На Левобережье местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Ночью на Западе +4 – +11, днем +11 – +18. На остальной территории ночью +12 – +17 градусов, днем +21 – +28, но местами в центральных, северных и южных областях +17 – +22 градуса.

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