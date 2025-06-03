Грозы, град и шквалы снова накроют часть Украины: где, когда и как долго будет непогода

В части областей снова объявили штормовое предупреждение. Будут грозы, в отдельных районах также град и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Штормовое предупреждение на 4 июня

В среду, 4 июня, в ряде областей будет бушевать непогода. Так, на Северо-Востоке, днем и на Юго-Востоке будут идти грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.

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Штормовое предупреждение на 4 июня / Скриншот из Укргидрометцентра

Кстати, синоптики предупреждали, что 3 июня в западных, северных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду, а на Волыни, Ровенщине, Винницкой и Житомирщине значительные дожди.

Кстати, 5 июня уже преимущественно без осадков, только днем на Западе местами небольшой дождь. Далее, 6 июня, в Украине, кроме Юга и Востока, снова кратковременные дожди, местами грозы.

Погода на июнь