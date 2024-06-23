Мощная непогода прошлась по Украине: обесточены более 500 населенных пунктов
Источник:Минэнерго
Украину снова накрыла мощная непогода. По состоянию на утро обесточены более полутысячи населенных пунктов.
Из-за непогоды произошли многочисленные отключения. Какие последствия грозы, передает 24 Канал.
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Обесточивание из-за непогоды
В Минэнерго сообщили, что наутро из-за грозы остаются обесточенными более 500 населенных пунктов. В субботу произошли многочисленные отключения в сетях операторов систем распределения.
На Львовщине выключались воздушные линии и подстанции облэнерго. Потребителей уже запитали.
Также утром 23 июня грозовой фронт проходил через Черновицкую область. Вследствие этого выключалась воздушная линия и подстанции облэнерго. Обесточивались бытовые потребители. Сейчас всех запитали.
Кроме того, из-за грозы сегодня утром в западном регионе выключилась высоковольтная воздушная линия оператора системы передачи. Ее включили в работу.
Это отключение привело к перегрузке внутренних сечений электросети Украины,
– отметили в министерстве.
Чтобы не допустить системной аварии, применялось кратковременное экстренное отключение потребителей, пояснили в Минэнерго.
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В каких областях отключения из-за непогоды
Всего из-за непогоды обесточены более 125 тысяч абонентов в семи областях, отметили в Минэнерго. В частности:
- в Волынской на утро остается обесточенным 4151 абонент;
- в Закарпатской остаются обесточенными 41,2 тысячи абонентов в 124 населенных пунктах;
- во Львовской из-за непогоды обесточивались 437 населенных пунктов. Наутро остаются без электроэнергии 39,4 тысячи абонентов в 278 населенных пунктах;
- в Ивано-Франковской остаются обесточены 9649 абонентов в 47 населенных пунктах;
- в Ровненской обесточивались 72 населенных пункта. Наутро все потребители запитаны;
- в Тернопольской наутро обесточены 6 тысяч точек учета в 29 населенных пунктах;
- в Хмельницкой обесточены 29 населенных пунктов, в целом – 12,6 тысячи абонентов;
- в Черновицкой без света 7,1 тысячи точек учета в 20 населенных пунктах.