Во многих областях погода испортится: в Украине объявили штормовое предупреждение
Источник:Укргидрометцентр
В ряде областей Украины 29 июля ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и даже местами грозы.
Кроме того, возможны также и порывы ветра во многих областях. Из-за этого был объявлен I уровень опасности, желтый.
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Где объявлено штормовое предупреждение в Украине
В Укргидрометцентре отметили, что кратковременные дожди с грозами ожидаются в восточных, южных, большинстве центральных областей и на севере страны. В западных и северных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Штормовое предупреждение на 29 июля объявили в ряде западных и северных областей. Опасные метеорологические явления также прогнозируют в Киеве и Киевской области.
Штормовое предупреждение в Украине 29 июля / Карта Укргидрометцентра
В Киеве и области ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, с порывами до 15 – 20 метров на секунду. Температура воздуха днем будет колебаться от +21 до +26 градусов, в частности в Киеве – от +23 до +25 градусов.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем ожидается в пределах +21 – +26 градусов, а в некоторых центральных регионах – +28 – +30 градусов. В восточных и южных регионах прогнозируется до +29 – +34 градусов.
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Где будет дождливо в конце июля
- Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в первой половине новой недели на погодные условия в большинстве областей Украины будет влиять циклон. Вследствие этого пройдут дожди и существенно усилится ветер северо-западного направления.
- Сначала осадки пройдут в западных и северных областях. В последующие дни непогода накроет восточные и южные области нашего государства.
- Кроме того, синоптики уже спрогнозировали погоду на август. Средняя температура в этом месяце будет на 2 градуса выше нормы. А количество осадков ожидают примерно 34 – 77 миллиметра, в Карпатах 94 – 116 миллиметра, что вполне в пределах нормы для этого периода.