Австрийский горнолыжный курорт накрыла лавина: спасатели ищут людей под снегом

25 декабря около 15:00 в районе Триткопфа сошла лавина. Около десяти лыжников оказались под сугробами снега.

По информации местной полиции, по состоянию на 18:30 точное количество похороненных под лавиной неизвестно. В поисках людей привлекли 200 спасателей и специальную технику.

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Что известно о пострадавших

После инцидента к месту схождения лавины вылетели восемь вертолетов. Известно, что спасатели нашли одного лыжника.

По предварительной информации, он травмировался, медики оказали ему соответствующую помощь.

Мы делаем все возможное, чтобы спасти любителей зимних видов спорта,

– заявили в муниципалитете Леха.

Кроме того, спасатели попросили прожектора, чтобы поиски можно было продолжать в темноте. Следует добавить, что в течение недели эксперты предупреждали об опасной ситуации в горах Австрии.

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