Непогода в Черновцах: в городе подтопило часть дорог, рынок и парк
- В Черновцах подтопило часть дорог, рынок и парк.
- Это произошло в результате дождей, которые начались в ночь на 18 июля.
В ночь на 18 июля в Черновцах выпали дожди. В результате осадков в городе подтопило часть дорог, рынок и парк.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Какие последствия непогоды в Черновцах?
Отметим, что по всей области объявили штормовое предупреждение и третий чрезвычайный уровень опасности.
Так, в результате непогоды зафиксировано подтопление на улице Заводской, Главной, Федьковича.
Сильные осадки перегрузили канализационные и дренажные системы, о чем сообщили в водоканале. В парке Шевченко затопило часть территории и дорожек. Журналисты рассказали, что вода из парка льется на тротуары вдоль улицы Главной.
Кроме этого, в соцсетях сообщали, что на Калиновском рынке в результате дождей подтопило некоторые ряды в первом и втором секторах. Сейчас на рынке установили помпы для откачки воды. Исполняющий обязанности директора Калиновского рынка Василий Герасимчук сообщил в комментарии Общественному, что сейчас ситуация стабилизировалась.
Последствия непогоды в Черновцах / Фото Суспільне
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К слову, Прикарпатье накрыла непогода. Так, в регионе в результате проливных дождей подтоплена дорога в селе Гринява, что привело к временному прекращению транспортного сообщения с селами Грамотное, Столбные и Пробийновка Белоберезской территориальной общины.
Во Львове и области в четверг, 17 июля, также прошли сильные ливни, местами они дополнялись градом. Отдельные участки дорог были подтоплены, что повлекло проблемы с движением транспорта.