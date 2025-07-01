В Карпатах бушует непогода: туристам советуют воздержаться от походов

В горах Буковины продолжаются неблагоприятные погодные условия. Пограничные районы Черновицкой области страдают от сильных ливней.

Вследствие этого размыты горные дороги, передвижение вне их является опасным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Какие последствия непогоды в Карпатах?

В ГПСУ отмечают, что пограничники несут службу в экстремальных условиях. Для замены нарядов даже пришлось привлекти представителей ГСЧС.

По данным гидрометеорологов, на реках суббасейнов Прута и Сирета 18 и 19 июля ожидается поднятие уровня воды до 2,5 метра. В горах возрастает риск селевых потоков. В связи с тем, что дожди не прекращаются, путешественникам советуют воздержаться от походов.

Последствия непогоды в Карпатах: видео ГПСУ

Добавим, что, по прогнозам синоптиков, 18 июля непогода накроет почти всю территорию Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Сильные дожди пройдут в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Из-за непогоды там объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.