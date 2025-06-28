Непогода свирепствует в Украине: в одном из регионов люди остались без света
- В Полтавской области из-за сильного ветра без электричества остались 1072 бытовых и 102 юридических потребителя в 5 населенных пунктах.
- Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
Украину 28 июня накрыла непогода кое-где прошла гроза и град, а во многих регионах свирепствует сильный ветер. Из-за этого возникли аварийные отключения электроэнергии.
В частности, речь идет о Полтавской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Владимира Когута.
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На Полтавщине сильный ветер
Из-за сильного ветра частично был обесточен Полтавский район. Без света остались сотни потребителей.
Из-за сильных порывов ветра остались без света 1072 бытовых и 102 юридических потребителей в 5 населенных пунктах Полтавского района. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения,
– сообщил председатель Полтавской ОГА в 15:40.
Напомним, что днем 28 июня Киев накрыл град с грозой, из-за чего местами затопило улицы. Кроме того, из-за шквального ветра пришлось временно приспустить главный государственный флаг Украины.
К слову, 29 июня в Украине также возможны сильные порывы от 15 до 20 метров в секунду, местами снова пройдут дожди.