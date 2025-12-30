Перед Новым годом ухудшится погода: где синоптики объявили штормовое предупреждение
- 31 декабря в Украине объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
- В части областей возможны порывы ветра.
Накануне Нового года 31 декабря в Украине объявили штормовое предупреждение. Днем в части областей будут порывы ветра.
Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Со светом или графиками: дают ли утешительный прогноз энергетики на новогоднюю ночь
В каких областях прогнозируют непогоду?
В западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду.
Синоптики объявили желтый уровень опасности. Из-за сложных погодных условий возможны осложнения в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий.
В Украине прогнозируют порывы ветра / Укргидрометцентр
Обратите внимание! В среду 31 декабря в Украине будет зимняя погода из-за тыловой части циклона на северо-востоке. Ожидается небольшой снег, порывистый западный и северо-западный ветер, мороз ночью и небольшой минус днем в большинстве областей.
Какой будет погода на Новый год?
На западе Украины, в частности в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, снежный покров может достичь 32 сантиметров. В ночь на 1 января ожидаются морозы от -5 до -13 градусов.
Холоднее всего будет в горных районах, а также на севере и востоке страны. Снег и мороз будут создавать сложные погодные условия для передвижения и работы коммунальных служб.