Об этом указано в заявлении Украинского гидрометеорологического центра.
Где в Украине будет непогода 8 мая?
Синоптики объявили I уровень опасности – желтый. Это означает, что погодные условия могут представлять потенциальную угрозу для населения и инфраструктуры.
К желтому уровню опасности также относятся сильные порывы ветра, интенсивные осадки, гололедица, жара или резкое похолодание.
Жителям советуют быть внимательными и избегать рискованных действий.
Какой будет погода 9 мая?
9 мая в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве северных, центральных областей, днем и на востоке страны и в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.
В юго-западной части ночью и утром местами туман. Температура днем будет +20...+25. На западе страны +13...+18 градусов.