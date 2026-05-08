Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какая погода будет в Украине 9 мая?

Облачно с прояснениями. В большинстве северных, центральных областей, днем и на востоке страны и в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

В юго-западной части ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +7...+12 градусов, днем +20...+25. На западе страны +13...+18 градусов.

Какой прогноз погоды на 9 мая в Киеве?

Здесь тоже переменная облачность. Местами кратковременный дождь, по области гроза.

Ветер юго-западный, в Киеве с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров на секунду.

Температура по области ночью +7...+12 градусов, днем +20...+25. В Киеве ночью +10...+12, днем +21...+23 градуса.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

9-11 мая в Украине, кроме Крыма, Волынской, Закарпатской, 10 – 11 мая и Одесской, Николаевской, 11 мая и Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областей, – чрезвычайный уровень пожарной опасности,

– предупредили в Укргидрометцентре.



Пожарная опасность в Украине 9 мая / Укргидрометцентр

Это важно, ведь сейчас в Украине бушуют масштабные лесные пожары, такие как на Черниговщине.

Погода в областных центрах

Киев +21...+23

Ужгород +22...+24

Львов +15...+17

Ивано-Франковск +17...+19

Тернополь +17...+19

Черновцы +17...+19

Хмельницкий +17...+19

Луцк +15...+17

Ровно +15...+17

Житомир +19...+21

Винница +19...+21

Одесса +22...+24

Николаев +22...+24

Херсон +22...+24

Симферополь +22...+24

Кропивницкий +22...+24

Черкассы +22...+24

Чернигов +22...+24

Сумы +22...+24

Полтава +22...+24

Днепр +22...+24

Запорожье +22...+24

Донецк +23...+25

Луганск +24...+26

Харьков +25...+27



Прогноз погоды в Украине на 9 мая / Укргидрометцентр

А вернутся ли заморозки?

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха заявила: возвращение заморозков маловероятно. По крайней мере, до 10 мая.