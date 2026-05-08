Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какая погода будет в Украине 9 мая?
Облачно с прояснениями. В большинстве северных, центральных областей, днем и на востоке страны и в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.
В юго-западной части ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +7...+12 градусов, днем +20...+25. На западе страны +13...+18 градусов.
Какой прогноз погоды на 9 мая в Киеве?
Здесь тоже переменная облачность. Местами кратковременный дождь, по области гроза.
Ветер юго-западный, в Киеве с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров на секунду.
Температура по области ночью +7...+12 градусов, днем +20...+25. В Киеве ночью +10...+12, днем +21...+23 градуса.
Предупреждение о пожарной опасности в Украине
9-11 мая в Украине, кроме Крыма, Волынской, Закарпатской, 10 – 11 мая и Одесской, Николаевской, 11 мая и Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областей, – чрезвычайный уровень пожарной опасности,
– предупредили в Укргидрометцентре.
Пожарная опасность в Украине 9 мая / Укргидрометцентр
Это важно, ведь сейчас в Украине бушуют масштабные лесные пожары, такие как на Черниговщине.
Погода в областных центрах
- Киев +21...+23
- Ужгород +22...+24
- Львов +15...+17
- Ивано-Франковск +17...+19
- Тернополь +17...+19
- Черновцы +17...+19
- Хмельницкий +17...+19
- Луцк +15...+17
- Ровно +15...+17
- Житомир +19...+21
- Винница +19...+21
- Одесса +22...+24
- Николаев +22...+24
- Херсон +22...+24
- Симферополь +22...+24
- Кропивницкий +22...+24
- Черкассы +22...+24
- Чернигов +22...+24
- Сумы +22...+24
- Полтава +22...+24
- Днепр +22...+24
- Запорожье +22...+24
- Донецк +23...+25
- Луганск +24...+26
- Харьков +25...+27
Прогноз погоды в Украине на 9 мая / Укргидрометцентр
А вернутся ли заморозки?
В эксклюзивном комментарии для 24 Канала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха заявила: возвращение заморозков маловероятно. По крайней мере, до 10 мая.