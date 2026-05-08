Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яка погода буде в Україні 9 травня?

Хмарно з проясненнями. У більшості північних, центральних областей, вдень і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

У південно-західній частині вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +7...+12 градусів, удень +20...+25. На заході країни +13...+18 градусів.

Який прогноз погоди на 9 травня в Києві?

Тут теж мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, по області гроза.

Вітер південно-західний, в Києві з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі +7...+12 градусів, удень +20...+25. У Києві вночі +10...+12, вдень +21...+23 градуси.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

9-11 травня в Україні, крім Криму, Волинської, Закарпатської, 10 – 11 травня й Одеської, Миколаївської, 11 травня і Запорізької, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, – надзвичайний рівень пожежної небезпеки,
попередили в Укргідрометцентрі.


Пожежна небезпека в Україні 9 травня / Укргідрометцентр

Це важливо, адже зараз в Україні вирують масштабні лісові пожежі, як-от на Чернігівщині.

Погода в обласних центрах

  • Київ +21...+23
  • Ужгород +22...+24
  • Львів +15...+17
  • Івано-Франківськ +17...+19
  • Тернопіль +17...+19
  • Чернівці +17...+19
  • Хмельницький +17...+19
  • Луцьк +15...+17
  • Рівне +15...+17
  • Житомир +19...+21
  • Вінниця +19...+21
  • Одеса +22...+24
  • Миколаїв +22...+24
  • Херсон +22...+24
  • Сімферополь +22...+24
  • Кропивницький +22...+24
  • Черкаси +22...+24
  • Чернігів +22...+24
  • Суми +22...+24
  • Полтава +22...+24
  • Дніпро +22...+24
  • Запоріжжя +22...+24
  • Донецьк +23...+25
  • Луганськ +24...+26
  • Харків +25...+27


Прогноз погоди в Україні на 9 травня / Укргідрометцентр

А чи повернуться заморозки?

В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха заявила: повернення заморозків малоймовірне. Принаймні, до 10 травня.