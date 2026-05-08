Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Яка погода буде в Україні 9 травня?
Хмарно з проясненнями. У більшості північних, центральних областей, вдень і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.
У південно-західній частині вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +7...+12 градусів, удень +20...+25. На заході країни +13...+18 градусів.
Який прогноз погоди на 9 травня в Києві?
Тут теж мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, по області гроза.
Вітер південно-західний, в Києві з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура по області вночі +7...+12 градусів, удень +20...+25. У Києві вночі +10...+12, вдень +21...+23 градуси.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
9-11 травня в Україні, крім Криму, Волинської, Закарпатської, 10 – 11 травня й Одеської, Миколаївської, 11 травня і Запорізької, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, – надзвичайний рівень пожежної небезпеки,
– попередили в Укргідрометцентрі.
Пожежна небезпека в Україні 9 травня / Укргідрометцентр
Це важливо, адже зараз в Україні вирують масштабні лісові пожежі, як-от на Чернігівщині.
Погода в обласних центрах
- Київ +21...+23
- Ужгород +22...+24
- Львів +15...+17
- Івано-Франківськ +17...+19
- Тернопіль +17...+19
- Чернівці +17...+19
- Хмельницький +17...+19
- Луцьк +15...+17
- Рівне +15...+17
- Житомир +19...+21
- Вінниця +19...+21
- Одеса +22...+24
- Миколаїв +22...+24
- Херсон +22...+24
- Сімферополь +22...+24
- Кропивницький +22...+24
- Черкаси +22...+24
- Чернігів +22...+24
- Суми +22...+24
- Полтава +22...+24
- Дніпро +22...+24
- Запоріжжя +22...+24
- Донецьк +23...+25
- Луганськ +24...+26
- Харків +25...+27
Прогноз погоди в Україні на 9 травня / Укргідрометцентр
А чи повернуться заморозки?
В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха заявила: повернення заморозків малоймовірне. Принаймні, до 10 травня.