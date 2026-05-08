Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яка погода буде в Україні 9 травня?

Хмарно з проясненнями. У більшості північних, центральних областей, вдень і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

У південно-західній частині вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +7...+12 градусів, удень +20...+25. На заході країни +13...+18 градусів.

Який прогноз погоди на 9 травня в Києві?

Тут теж мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, по області гроза.

Вітер південно-західний, в Києві з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі +7...+12 градусів, удень +20...+25. У Києві вночі +10...+12, вдень +21...+23 градуси.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

9-11 травня в Україні, крім Криму, Волинської, Закарпатської, 10 – 11 травня й Одеської, Миколаївської, 11 травня і Запорізької, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, – надзвичайний рівень пожежної небезпеки,

– попередили в Укргідрометцентрі.



Пожежна небезпека в Україні 9 травня / Укргідрометцентр

Це важливо, адже зараз в Україні вирують масштабні лісові пожежі, як-от на Чернігівщині.

Погода в обласних центрах

Київ +21...+23

Ужгород +22...+24

Львів +15...+17

Івано-Франківськ +17...+19

Тернопіль +17...+19

Чернівці +17...+19

Хмельницький +17...+19

Луцьк +15...+17

Рівне +15...+17

Житомир +19...+21

Вінниця +19...+21

Одеса +22...+24

Миколаїв +22...+24

Херсон +22...+24

Сімферополь +22...+24

Кропивницький +22...+24

Черкаси +22...+24

Чернігів +22...+24

Суми +22...+24

Полтава +22...+24

Дніпро +22...+24

Запоріжжя +22...+24

Донецьк +23...+25

Луганськ +24...+26

Харків +25...+27



Прогноз погоди в Україні на 9 травня / Укргідрометцентр

А чи повернуться заморозки?

В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха заявила: повернення заморозків малоймовірне. Принаймні, до 10 травня.