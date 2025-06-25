Ряд областей охватят сильные ветры, грозы и даже град: где и когда ждать непогоды
- 26 июня сильные ветры и грозы ожидаются в западных и центральных областях Украины, в частности в Киевской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Кировоградской.
- На Львовщине и Ровенщине прогнозируются грозы и град вечером 25 июня и ночью 26 июня.
В ряд областей Украины надвигается непогода. Сильные ветры и грозы прогнозируют в западных, а также частично в центральных регионах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение областных центров гидрометеорологии.
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Где ждать ухудшения погоды
Так, опасные метеорологические явления в четверг, 26 июня, охватят Киевскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Ровенскую, Житомирскую, Кировоградскую области.
В этих областях ожидаются порывы ветра скоростью 15 – 20 метров. Объявлен І уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, работы энергетических и коммунальных предприятий, строительной отрасли,
– предупредили синоптики.
Кроме этого, на Львовщине вечером 25 июня и ночью 26 июня гроза, град. Также ночью грозы будут и в Ровенской области.
Заметим, что в пятницу, 27 июня, дожди охватят все западные регионы. Уже в субботу будет дождливо в остальных регионах – за исключением запада. При этом температура местами упадет до +21..+23.