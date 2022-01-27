Неприемлема даже мысль, – в России сделали циничное заявление о войне с Украиной
27 января 2022 , 16:26Читати новину українською
Источник:ТАСС
Российские дипломаты цинично убеждают, что страна-агрессор не собирается ни на кого нападать. Якобы для них неприемлемо даже мнение о войне с Украиной.
Об этом сказал заместитель директора Департамента информации и печати министерства иностранных дел России Алексей Зайцев во время брифинга, состоявшегося в четверг, 27 января.
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Россия стягивает войска к границам Украины
Эти заявления звучат на фоне стягивания Россией войск к границам Украины, которое длится с октября 2021 года.
- С этого времени иностранные и украинские разведчики сообщают об угрозе вторжения.
- В ГУР МОУ впоследствии предупредили, что страна-агрессор может начать нападение в январе – феврале.
Украина готова противостоять России: коротко
- Глава Министерства обороны Алексей Резников призвал граждан нашего государства не собирать никаких "тревожных чемоданов". Ведь Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины. Он подчеркнул, что ВСУ готовы дать отпор врагу.
- Валерий Залужный заявил, что война вынудила украинскую армию измениться. Наши вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.
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