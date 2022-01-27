Неприемлема даже мысль, – в России сделали циничное заявление о войне с Украиной

Российские дипломаты цинично убеждают, что страна-агрессор не собирается ни на кого нападать. Якобы для них неприемлемо даже мнение о войне с Украиной.

Об этом сказал заместитель директора Департамента информации и печати министерства иностранных дел России Алексей Зайцев во время брифинга, состоявшегося в четверг, 27 января.

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Россия стягивает войска к границам Украины

Эти заявления звучат на фоне стягивания Россией войск к границам Украины, которое длится с октября 2021 года.

С этого времени иностранные и украинские разведчики сообщают об угрозе вторжения.

В ГУР МОУ впоследствии предупредили, что страна-агрессор может начать нападение в январе – феврале.

Украина готова противостоять России: коротко

Глава Министерства обороны Алексей Резников призвал граждан нашего государства не собирать никаких "тревожных чемоданов". Ведь Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины. Он подчеркнул, что ВСУ готовы дать отпор врагу.

Валерий Залужный заявил, что война вынудила украинскую армию измениться. Наши вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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